被控謀推翻大選結果 川普：將聲請撤換承審法官

前總統川普(右)表示,將向法院聲請撤換負責審理他所受刑事審判的法官裘特康(左)。(路透、Getty Images)

前總統川普 今天表示,將向法院聲請撤換負責審理他所受刑事審判的法官,川普主張該案承審法官裘特康不會給予他公平的待遇。

法新社報導,這位曾經兩度遭到彈劾的共和黨 籍總統面臨試圖推翻2020年大選結果、詐騙美國等指控,早已開始對將他起訴和負責案件的人輪番砲轟。

他最新的目標-聯邦地區法院法官裘特康(Tanya Chutkan)-當初是由前總統歐巴馬提名出任,負責審理華府的案件。

川普在自創的Truth Social平台上用全部大寫字母 寫道:「那位『被指派』審理這起荒謬的言論自由/公正選舉案的法官,不可能對我進行公正審理。這件事人盡皆知,連她自己也知曉。」

「我們將立即提出非常有力的理由來要求撤換這名法官,同時要求將審判地點移到哥倫比亞特區 (D.C.)以外。」

川普法律團隊最近的要求曾遭裘特康斷然拒絕。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)日前聲請法官實施保護令,防止川普和他的律師透露本案的事證細節。川普的法律團隊提出動議,要求將答覆美國政府這項保護性命令的最後期限延後,昨天遭到裘特康駁回。

川普團隊本來希望延後到10日才答覆,但是裘特康已在周末前命令川普的法律團隊於7日下午5時之前回應檢方這項要求。

哥倫比亞特區聯邦地區法院(District Court for the District of Columbia)有10多位法官,經隨機挑選,由61歲的裘特康負責審理本案。

她過去也曾審理過川普的案子,2021年11月作出對他不利的判決,最出名的便是裁示「總統並非君王」。裘特康也曾審理過多起2021年1月6日國會山莊攻擊衍生案件,並對若干參與者嚴懲不貸。

