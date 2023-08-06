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被控謀推翻大選結果 川普：將聲請撤換承審法官

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被控謀推翻大選結果 川普：將聲請撤換承審法官

中央社華盛頓6日綜合外電報導
前總統川普(右)表示，將向法院聲請撤換負責審理他所受刑事審判的法官裘特康(左)。(路透、Getty Images)
前總統川普(右)表示，將向法院聲請撤換負責審理他所受刑事審判的法官裘特康(左)。(路透、Getty Images)

前總統川普今天表示，將向法院聲請撤換負責審理他所受刑事審判的法官，川普主張該案承審法官裘特康不會給予他公平的待遇。

➤➤➤川普盟友列理由 聲稱他在華府不可能得到公平審判

法新社報導，這位曾經兩度遭到彈劾的共和黨籍總統面臨試圖推翻2020年大選結果、詐騙美國等指控，早已開始對將他起訴和負責案件的人輪番砲轟。

他最新的目標－聯邦地區法院法官裘特康（Tanya Chutkan）－當初是由前總統歐巴馬提名出任，負責審理華府的案件。

➤➤➤國會暴亂案法官曾判暴徒重刑 川普將向她報到

川普在自創的Truth Social平台上用全部大寫字母寫道：「那位『被指派』審理這起荒謬的言論自由／公正選舉案的法官，不可能對我進行公正審理。這件事人盡皆知，連她自己也知曉。」

「我們將立即提出非常有力的理由來要求撤換這名法官，同時要求將審判地點移到哥倫比亞特區 （D.C.）以外。」

川普法律團隊最近的要求曾遭裘特康斷然拒絕。

特別檢察官史密斯（Jack Smith）日前聲請法官實施保護令，防止川普和他的律師透露本案的事證細節。川普的法律團隊提出動議，要求將答覆美國政府這項保護性命令的最後期限延後，昨天遭到裘特康駁回。

➤➤➤川普發文「你對付我，我也會對付你」將報復？檢方申請保護令

川普團隊本來希望延後到10日才答覆，但是裘特康已在周末前命令川普的法律團隊於7日下午5時之前回應檢方這項要求。

哥倫比亞特區聯邦地區法院（District Court for the District of Columbia）有10多位法官，經隨機挑選，由61歲的裘特康負責審理本案。

她過去也曾審理過川普的案子，2021年11月作出對他不利的判決，最出名的便是裁示「總統並非君王」。裘特康也曾審理過多起2021年1月6日國會山莊攻擊衍生案件，並對若干參與者嚴懲不貸。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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