川粉捐款付法律費用 律師大賺意外之財數百萬

前總統川普面臨多項刑事調查和民事案件，讓他的律師們賺大發意外之財，一些共和黨同僚批評川普讓支持者為他支付法律費用的作為。(路透)

前總統川普 面臨多項刑事調查和民事案件，他的政治行動委員會(PAC)「拯救美國」(Save America)自2021年來幫助支付超過3600萬元的法律費用，即使到今年開支中近90%都還是法律相關的費用。挺川盟友倒是賺得盆滿缽滿，新公布的競選財務數據顯示，幾位川普律師和律師事務所已收費數百萬元。

華爾街日報報導，此數據整理2021年1月1日至今年6月30日間，「拯救美國」向聯邦選舉委員會報告的所有法律相關費用，已經排除任何退款或只處理與競選相關事務的律師事務所。「拯救美國」的部分資金來自許多小額捐款，如聯合籌款委員會(Trump Save America Joint Fundraising Committee)今年捐款中超過四成來自捐款200元或以下的捐助者。

根據資料，目前收費總額最高的是川普的企業律師凱斯(Christopher Kise)的580萬元，他是佛州 前副檢察長，去年加入川普團隊就先收了300萬元預付款，主要處理海湖莊園密件案。

接著則是新澤西州 律師阿琳娜．哈巴(Alina Habba)的350萬元，她經常出現在電視上為川普辯護。川普遭79歲前專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告性侵一案便是由哈巴代表並勝訴；不過今年1月川普與哈巴控告喜萊利莉‧柯林頓(Hillary Clinton)等數十人合謀誹謗川普通俄的案件，反遭佛州法官判無意義訴訟(frivolous lawsuit)並罰款近100萬元。

其他律師還有兩位檢方出身的律師柯可蘭(Evan Corcoran)340萬元、特拉斯提(James Trusty)200萬元，他們也處理密件案；收費累計超過100萬元的還有塔科皮納(Joe Tacopina)、范德維恩(Michael Thomas van der Veen)、賓納爾(Jesse Binnall)、狄隆(Harmeet Dhillon)。

競選財務監管機構和一些共和黨同僚已批評川普讓支持者為他支付法律費用的作為。一些熟悉川普競選團隊的人士則透露，人們對資金流失感到擔憂。