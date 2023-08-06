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川普被起訴 眾院極右翼放話刪司法部預算 釀政府關門危機

編譯俞仲慈／綜合5日電

聯邦特別檢察官史密斯(Jack Smith)對前總統川普提出四項刑事指控，惹惱共和黨保守派人士，由共和黨主導的國會眾院，甚至有眾議員公開放話要杯葛聯邦司法部明年度的預算作為反制，此舉可能導致公務部門出現關門危機。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的盟友、喬治亞州共和黨籍眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)公布聲明表示：「我不會投票支持利用司法作為武器的政府，因為他們不僅在政治上迫害川普，還迫害所有保守派人士。」並點名聯邦調查局為「打手」，並威脅祭出杯葛預算的手段：「在聯邦調查局和聯邦司法部恢復為原本受人尊敬的機構前，我不會同意給這些共產組織任何一毛錢。」

兩黨國會議員先前達成的國債上限協議中，針對聯邦預算有一條古怪的條文，如果所有聯邦預算法案無法全部通過，將會引發骨牌效應，造成所有聯邦機構都將無法獲得經費，而面臨停擺。

因此眾院極右翼若針對聯邦調查局和司法部，阻擋預算通過，可能波及整個聯邦政府機構全面停擺。

肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)4日受訪時表示：「我認為此時不計劃削減1%預算，是不負責任，因為國會(審查預算)常見的結果就是陷入僵局。」

面對眾院極右翼的阻擋，民主黨主導的參院和拜登政府也不會輕易讓步，民主黨人私下表示，不會同意這樣的計劃，因為有利於共和黨人選擇通過他們中意的部門預算，卻讓1%削減影響其他機構，但馬西仍堅持表示：「如果拜登簽署法案，得以通過，每個部門都會實施刪減1%預算，證明我對國債協議的投票，正確無誤。」

目前最好的情況是本財政年度9月30日結束前，國會通過權宜之計的撥款法案，聯邦機構可依目前預算持續運作，以便國會議員有時間收拾爛攤子

如果明年元旦前，聯邦12項預算法案仍無法全數通過，包括五角大廈在內的聯邦機構，都將被迫刪減1%預算，到明年4月底，如果2024年所有預算法案仍未通過，各機構都必須痛苦削減1%預算，換言之，全年度削減額度僅在本年度最後五個月內實施。

預算 共和黨 眾院

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