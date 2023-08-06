德桑提斯警告：川普所作所為 將讓共和黨2024敗選

角逐共和黨總提名的佛羅里達州州長德桑提斯4日在新罕布夏州參加WMUR預錄節目時警告說，共和黨如果像前總統川普那樣行事，就會敗選。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯 4日在新罕布夏州參加當地電視台WMURg播出的節目中，針對共和黨 總統初選民調領先的前總統川普 展開猛烈抨擊，並警告選民說，川普所作所為將導致共和黨2024大選落敗；言下之意，他才是代表共和黨爭取白宮大位的最佳人選。目前川普在黨內初選民調遙遙領先排第二位的德桑提斯。

德桑提斯參加WMUR電視台「與候選人對話」(Conversation With the Candidate)預錄節目，在4日播出的節目裡，砲火瞄準川普：「川普對他人的羞辱既矯情且幼稚，並非一個偉大國家該做的，也非總統該做的。」德桑提斯義正嚴詞提出警告：「身為共和黨人，如果我們這樣(力挺川普)，會導致我們敗選，還有數百萬選民不喜歡拜登總統的施政表現。」

他5日上午在愛阿華州迪科拉(Decorah)的造勢活動，則對於2020總統大選落幕後，川普陣營提出大選舞弊的「陰謀論」不以為然：「提出的相關說法都未被證實是正確的。」

至於川普因2021年1月6日國會暴亂事件，遭到哥倫比亞特區檢方提出四項刑事罪名的指控，德桑提斯選擇捍衛同黨同志，他向選民表示：「(起訴)絕對是出於政治動機，我認為司法部有人承受著來自左派的壓力，我的意思是，自從川普上任後，他們一直試圖將他拉下馬。」

德桑提斯在回應選民提問時，也撇清自己和國會大廈攻擊事件的關係；他表示：「那天我不在華府，那天發生的事與我無關，當然我也不喜歡看到那天發生的事。」

不過4日晚德桑提斯在愛阿華州韋弗利(Waverly)表示，一旦川普因刑事案件被定罪，他若當選總統會特赦川普：「我認為讓一位快80歲的前總統入獄，不符合國家最佳利益，就像當年福特(Ford)總統特赦尼克森(Nixon)一樣。」他並強調：「我們需要開始關注國家前途相關事務，也是我當總統要做的事。」