川普若定罪入獄 特勤局是否進監獄保護前總統成難題

卸職總統終身可享特勤保護，川普若遭定罪，入監服刑時如何保護將造成困擾。圖為紐約上州一座聯邦監獄。(美聯社)

華盛頓郵報報導，自1965年以來，總統卸任後依然享有終身保護，只有因水門案被定罪的尼克森，在辭職11年後，為了節省納稅人金錢而放棄這種特殊待遇；現在川普 正面對三起刑事案的起訴，只要任何一起給定罪就有可能入獄；然而在享有終身特勤局保護的法律下，這可能會成為坐牢需克服的障礙。

前聯邦檢察官、曾任聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)的顧問羅森伯格(Chuck Rosenberg)認為，除非川普仿效尼克森，否則要在監獄 內保護前總統，無論在政治上及特勤方面，都是個複雜問題。

同時衍生出應否派出特勒人員來保護獄中的前總統？監獄當局如何保障他的安全？又或是否將他實行居家監禁等問題。

歐巴馬時代負責國家安全的助理司法部 長麥考德(Mary McCord)同意，川普的確給司法部帶來前所未有的挑戰，若將他判監確實會給監獄系統帶來相當巨大的負擔。

特勤局發言人表示不會就此置評，因為目前不存在這樣的政策及程序；特勤局的上級單位國土安全部的發言人同樣不予置評。

司法部轄下的監獄局的發言人拒絕評論川普之事，但表示確保所有囚犯受到保護。

儘管目前離川普認罪或遭定罪，甚至被判入獄都是很遙遠的事，但始終是特勤局一個懸而未決的問題。

有前任和現任特勤局人員表示，雖然沒有先例，但特勤局肯定會為川普提供某種形式的全天候保護，最少有一到兩人，每天三班近距離保護。

退休聯邦法官、哈佛法學院教授格特納(Nancy Gertner)表示，由於監禁條件的複雜性，可能會影響法官的判決，但特勤局過去也曾移交安全職責，例如喜萊莉‧柯林頓擔任國務卿時，不是受到特勤局保護而是由國務院安全部門負責。

她說，特勤局可提供指導和監督，指派專人在監獄局內部工作，協助執行監禁判決，無論到時川普是在還是居家監禁在海湖莊園內。