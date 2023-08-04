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川普：他在華府不可能得到公平審判

打擊公車逃票 MTA設特別小組執法

先打預防針？川普盟友列理由 聲稱他在華府不可能得到公平審判

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普3日赴華府就被控密謀推翻2020年大選結果出庭應訊，他的共和黨盟友則加緊攻擊開庭地點的華府、華府聯邦地方法院與主審法官，聲稱川普在華府不可能得到公平的審判。（路透）
美國前總統川普3日赴華府就被控密謀推翻2020年大選結果出庭應訊，他的共和黨盟友則加緊攻擊開庭地點的華府、華府聯邦地方法院與主審法官，聲稱川普在華府不可能得到公平的審判。（路透）

前總統川普3日赴華府就被控密謀推翻2020年大選結果出庭應訊，並且提出了無罪辯護，他的共和黨盟友則加緊攻擊開庭地點的華府、華府聯邦地方法院與主審此案的裘特康（Tanya S. Chutkan）法官，聲稱川普在華府不可能得到公平的審判。

根據國會山莊報4日報導，川普盟友羅列了各式各樣的理由，包括歐巴馬總統任命的裘特康法官2年前在移交總統紀錄給眾院調查員引發的法律糾紛做出不利於他的裁決，對國會暴亂事件的被告判處嚴厲的刑期，捐款給歐巴馬總統選戰的紀錄，全都引來了他們的審查與批評。

除此之外，華府在2016與2020大選都以超過9成選票支持民主黨候選人，這也使得將組成陪審團的當地居民政治傾向同樣成了共和黨員的攻擊目標。越來越多的共和黨員表示，華府聯邦地院的情勢對川普如此不利，以至於有罪判決將缺乏合法性。

川普最新一樁官司面臨的指控，一定程度涉及川粉組成的暴民在2021年1月6日入侵美國國會山莊，干擾國會認證選舉人團的投票結果。這些人在裘特康法官服務的華府聯邦地院附近遊行，而她則是被隨機選為主審法官，但以上因素都沒有阻止川普的支持者辯稱他在華府受審並不公平。這也顯示，當川普尋求在共和黨總統初選再度勝出時，他的支持者視此為強而有力的政治論述。

國會山莊報指出，共和黨員預測川普在華府舉行的審判中，幾乎肯定將面對有罪判決，並指他上訴二審的華府巡迴法院上訴時，打贏官司的機會將更高，具體則取決於屆時的合議庭怎麼組成。德州聯邦參議員克魯茲更預測，整個案件最終將打到最高法院。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

華府 川普 共和黨

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