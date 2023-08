先打預防針？川普盟友列理由 聲稱他在華府不可能得到公平審判

前總統川普 3日赴華府 就被控密謀推翻2020年大選結果出庭應訊,並且提出了無罪辯護,他的共和黨 盟友則加緊攻擊開庭地點的華府、華府聯邦地方法院與主審此案的裘特康(Tanya S. Chutkan)法官,聲稱川普在華府不可能得到公平的審判。

根據國會山莊報4日報導,川普盟友羅列了各式各樣的理由,包括歐巴馬總統任命的裘特康法官2年前在移交總統紀錄給眾院調查員引發的法律糾紛做出不利於他的裁決,對國會暴亂事件的被告判處嚴厲的刑期,捐款給歐巴馬總統選戰的紀錄,全都引來了他們的審查與批評。

