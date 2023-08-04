尋求延遲審判或改地點…川普律師團可能採5策略多管齊下

前總統川普3日下午搭私人飛機抵達華府雷根機場準備出庭。（美聯社）

川普 面對串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序、串謀妨礙權利、阻礙及企圖妨礙官方程序等四項刑事控罪，一概否認，但在否認之餘仍須找方法應對；華爾街 日報報導，川普的律師團隊已暗示會採取多管齊下的策略，包括尋求將審訊地點移至陪審團更友好的司法管轄區；又或尋求推遲審判，理由是川普是2024年共和黨提名的總統候選人。

除此之外，律師團隊還可以提出其他論據來反駁有關指控，包括憲法第一修正案保護川普的言論自由。

例如特別檢察官 史密斯(Jack Smith)指川普及其支持者，多次對選舉過程的完整性和選舉結果作出虛假聲明；但川普律師勞洛(John Lauro)辯稱，川普即使作出虛假陳述時，他仍享有言論自由的權利。

勞洛認為，川普祭出言論自由的論點，不僅是為了他，也是為了所有想要行使言論自由，但又具有不受歡迎政治立場的美國人。

而美聯社報導分析，川普以第一修正案言論自由保護為己辯白，說詞並沒有法律基礎，尤其是檢方調查發現，川普與身邊盟友採取大規模行動，把企圖推翻大選結果的言論落實為行動。聯邦檢察官在起訴書中說，川普散布謊言的目的在於妨礙美國政府的基礎功能，也就是總統選舉選票搜集、計票以及確認結果的過程。

華爾街日報說，史密斯或許會證明川普的行為已超出了言論範圍，而且採取了獨特行動，與其他人一起試圖推翻選舉結果。

因此川普另一策略是將責任推卸給身邊律師，說是接受了他們的建議不承認選舉結果，因此沒有犯罪。

勞洛認為，川普是聽取了律師伊士曼(John Eastman)的建議，向副總統潘斯施壓改變選舉結果；由於是對伊士曼的依賴，可以消除川普的犯罪意圖。

不過前司法部長巴維理(William Barr)向有線電視新聞網(CNN)指出，這會為川普設下陷阱，就是川普必須出庭作證受到詢問，隨時有被問出漏洞的可能，反而對他不利，因為他未必完全記得當時發生的每一細節，過去幾年川普對相關事件的說法已出現多個版本。

另一個策略是川普的所有做法都是出於善意，同時合理的相信，他是贏得選舉才會試圖推翻選舉結果。但檢方有可能會在審訊期間，傳喚潘斯作為證人來反駁這一論點。