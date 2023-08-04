我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

尋求延遲審判或改地點…川普律師團可能採5策略多管齊下

編譯盧炯燊、記者顏伶如／綜合報導
前總統川普3日下午搭私人飛機抵達華府雷根機場準備出庭。（美聯社）
前總統川普3日下午搭私人飛機抵達華府雷根機場準備出庭。（美聯社）

川普面對串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序、串謀妨礙權利、阻礙及企圖妨礙官方程序等四項刑事控罪，一概否認，但在否認之餘仍須找方法應對；華爾街日報報導，川普的律師團隊已暗示會採取多管齊下的策略，包括尋求將審訊地點移至陪審團更友好的司法管轄區；又或尋求推遲審判，理由是川普是2024年共和黨提名的總統候選人。

除此之外，律師團隊還可以提出其他論據來反駁有關指控，包括憲法第一修正案保護川普的言論自由。

例如特別檢察官史密斯(Jack Smith)指川普及其支持者，多次對選舉過程的完整性和選舉結果作出虛假聲明；但川普律師勞洛(John Lauro)辯稱，川普即使作出虛假陳述時，他仍享有言論自由的權利。

勞洛認為，川普祭出言論自由的論點，不僅是為了他，也是為了所有想要行使言論自由，但又具有不受歡迎政治立場的美國人。

而美聯社報導分析，川普以第一修正案言論自由保護為己辯白，說詞並沒有法律基礎，尤其是檢方調查發現，川普與身邊盟友採取大規模行動，把企圖推翻大選結果的言論落實為行動。聯邦檢察官在起訴書中說，川普散布謊言的目的在於妨礙美國政府的基礎功能，也就是總統選舉選票搜集、計票以及確認結果的過程。

華爾街日報說，史密斯或許會證明川普的行為已超出了言論範圍，而且採取了獨特行動，與其他人一起試圖推翻選舉結果。

因此川普另一策略是將責任推卸給身邊律師，說是接受了他們的建議不承認選舉結果，因此沒有犯罪。

勞洛認為，川普是聽取了律師伊士曼(John Eastman)的建議，向副總統潘斯施壓改變選舉結果；由於是對伊士曼的依賴，可以消除川普的犯罪意圖。

不過前司法部長巴維理(William Barr)向有線電視新聞網(CNN)指出，這會為川普設下陷阱，就是川普必須出庭作證受到詢問，隨時有被問出漏洞的可能，反而對他不利，因為他未必完全記得當時發生的每一細節，過去幾年川普對相關事件的說法已出現多個版本。

另一個策略是川普的所有做法都是出於善意，同時合理的相信，他是贏得選舉才會試圖推翻選舉結果。但檢方有可能會在審訊期間，傳喚潘斯作為證人來反駁這一論點。

川普 華爾街 檢察官

上一則

簡化流程？施壓？檢方未曝光川普6名共謀姓名 有何盤算

下一則

「加州動物福利法」生效 豬窩變大致成本增加 五花肉價格飆漲

延伸閱讀

川普若被定罪 共和黨仍有35%鐵粉會再投他

川普若被定罪 共和黨仍有35%鐵粉會再投他
2024大選 可能成為川普是否入獄的公投？

2024大選 可能成為川普是否入獄的公投？
川普3度遭起訴 出庭拒不認罪 稱自己被「迫害」

川普3度遭起訴 出庭拒不認罪 稱自己被「迫害」
被控密謀推翻2020大選 前總統川普：我無罪

被控密謀推翻2020大選 前總統川普：我無罪

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
川普遭到聯邦重罪起訴，目前各方懷疑第六個共謀可能是大法官湯瑪斯妻子。(路透)

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

2023-08-02 10:39
圖為電子顯微鏡下的新冠肺炎病毒。美聯社

前所未見 科學家發現最多突變的新冠肺炎變種病毒

2023-07-28 16:10

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命