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川普出庭 法院外兩派民眾上百人抗議 警方戒備森嚴

編譯廖振堯／綜合3日電
反川民眾高舉抗議牌子，要把叛國者銬起來。（ Getty Images）
反川民眾高舉抗議牌子，要把叛國者銬起來。（ Getty Images）

前總統川普因企圖推翻2020大選結果遭起訴，3日前往華盛頓特區聯邦法院過堂；法院外聚集了上百名反對人士及「川粉」，舉著各式標語並大聲抗議，現場警衛戒備森嚴；川普對所有罪名均不認罪，並說今天對美國來說是非常悲傷的一天。

美國廣播公司(ABC News)報導，有的反川抗議人士穿著黑白條紋監獄服，或是通過擴音器咒罵；少數川普支持者舉著巨大的競選旗幟，上面寫著「2024川普當總統」、「蓋好那道牆」、「川普贏了」等。部分抗議人士與支持者發生爭執，但不久後便散去，沒有發生明顯的肢體衝突。

警方沒有收到威脅報告，但依然高度戒備，現場也有國土安全部官員坐鎮。以一個具有歷史意義、充滿爭議的事件來說，整個上午的氣氛可算是平靜，人數也相對較少。

法新社報導，川普目前在2024年總統大選共和黨提名之戰聲勢領先。今天他在華府法院將近30分鐘的聽審中，提出無罪抗辯。在同一個法院內，曾有數以百計的川普支持者因涉及2021年1月6日襲擊美國國會事件，在此被定罪。

川普對於再度被起訴十分不滿，他在途中即不斷在他的社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)上發文痛批「拜登和他的家人竊取了數百萬元，包括來自外國的賄賂；而我將前往華盛頓出庭，只因抗議不正當的選舉。不公平的場地，不公平的法官，我們是一個正在衰落的國家。MAGA！」

傳訊結束後，川普準備返回新澤西州貝明斯特(Bedminster)自家高爾夫球場前在機場受訪，稱這對美國來說是非常悲傷的一天。「坐車穿過華盛頓特區時我看到骯髒、腐爛、破敗的建築物、牆壁和塗鴉，這也令人感到悲哀，我離開時不是這樣的。」

下次開庭28日負責審理的是裘特康(Tanya Chutkan)法官，她已經手判決數十起國會暴動案，以強硬態度出名，多次祭出比司法部要求更嚴厲的判決，如司法部未尋求刑期的四起案件中，裘特康判處被告14天至45天不等的監禁。

川粉在法院外高舉川普再任總統的布條，不在意川普的官司纏身。（Getty Imag...
川粉在法院外高舉川普再任總統的布條，不在意川普的官司纏身。（Getty Images）
在川普到庭的前一天，2日晚間國土安全部就嚴加部署法院周邊，避免群眾鬧事。(美聯社...
在川普到庭的前一天，2日晚間國土安全部就嚴加部署法院周邊，避免群眾鬧事。(美聯社)

川普 司法部 新澤西州

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