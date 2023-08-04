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簡化流程？施壓？檢方未曝光川普6名共謀姓名 有何盤算

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
前總統川普(左)和特別檢察官史密斯(Jack Smith，右)。路透
前總統川普(左)和特別檢察官史密斯(Jack Smith，右)。路透

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果而成為起訴書上唯一被告，聯邦檢察官列舉六名共謀(Co-Conspirators)但未公布姓名；紐約時報3日報導，法律專家分析，檢方沒讓共謀身分曝光可能是為了簡化起訴流程，也可能是對共謀釋放訊息：如果不願配合檢方，接下來就會像川普一樣遭到聯邦刑事起訴。

紐時在另一篇報導中也說，從一封2020年的電郵中找到線索，稱川普意圖推翻2020年大選一案的「六號共謀」，疑為競選策士、川普顧問艾普斯坦(Boris Epshteyn)。

報導指出，檢察官面對複雜的共謀案件時，通常採取「由下往上」策略，先以刑事罪名起訴部屬，向被告施壓要求配合調查，讓部屬同意出面作證指控上司，但特別檢察官史密斯(Jack Smith)這回卻順序顛倒，讓外界捉摸不清策略目的為何。

某些法律專家指出，史密斯只起訴川普一人是想讓起訴流程簡化，趕在2024年大選之前迅速審理，倘若其他共謀一併起訴，審理步驟勢必放慢，因為其他被告可以使出各種手段拖延。

聯邦檢察官出身的眾院國會暴動調查委員會資深調查員戴亞納達(Soumya Dayananda)說，只針對川普一人讓起訴案顯得簡潔有力，比較容易描述川普墮落行為的來龍去脈。

史密斯的策略也可能是對其他共謀施壓，起訴書透露訊息是，如果不願出面作證指控川普，就會像川普一樣被起訴；史密斯為共謀預留跟檢方達成協議的空間。

阿拉巴馬大學(University of Alabama)法律教授、前任聯邦檢察官范斯(Joyce Vance)指出，不起訴其他共謀顯然是檢察官的策略決定，因為共謀沒有遭到起訴並不尋常。

各方推敲「一號共謀」可能是川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，而「二號共謀」可能是川普律師伊士曼(John Eastman)。

至於「六號共謀」就有些撲朔迷離，起訴書形容此人為「政治顧問，協助策畫提交造假的選舉人名冊，阻礙(大選結果)認證程序」，而符合此描述的川普小圈子人物有很多。

紐時指出，根據2020年12月7日、川普2020年競選團隊策士艾普斯坦寄給朱利安尼的一封電郵顯示，他可能是「六號共謀」。

這封電郵寄給前紐約市長朱利安尼和他的兒子，主旨為「選舉人律師備忘錄」，內文說明「敬愛的市長，如先前討論，以下為我推薦挑選選舉人的律師備忘錄」，之後描述指定七州的推薦律師人選。

川普 檢察官 艾普斯坦

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