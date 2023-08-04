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川普案陪審團選自華府居民 他們對暴亂記憶猶新

編譯陳韻涵／綜合3日電
前總統川普意圖推翻2020年總統大選案件的陪審團遴選，從華盛頓特區居民中選出，恐讓川普團隊面臨苦戰。圖為川普出庭時民眾聚集在外。(路透)
前總統川普意圖推翻2020年總統大選案件的陪審團遴選，從華盛頓特區居民中選出，恐讓川普團隊面臨苦戰。圖為川普出庭時民眾聚集在外。(路透)

前總統川普意圖推翻2020年總統大選案件的陪審團遴選，從華盛頓特區(華府)居民中選出，他們對國會暴亂案記憶猶新，川普的辯護團隊可能面臨苦戰。

紐約時報報導，潛在的陪審團員從民主黨票倉哥倫比亞特區選出，且許多律師住在華府，平均每40人就有一名律師，比其他州的人均律師數量還多。

對許多華府居民而言，2021年1月6日的國會暴亂不只是國家政治危機，更是恐怖的地方暴力，個人感受更加深刻。

華府市議員韓德森(Christina Henderson)說：「我不認為找得到一名未留意2021年1月6日事件，且當天或接下來幾天的生活未受任何影響的華府居民。」

曾在參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)辦公室服務的韓德森表示，暴亂當天他不在國會，只能眼睜睜看著珍視的辦公場所淪為恐怖場面，擔心朋友及前同事的安危。

聯邦法院會審查潛在陪審團員的偏見和利益衝突，檢方與辯方都可對陪審團遴選表達意見，藉此維護公平、公正，即便是最惡名昭彰的案件也按此程序挑選陪審員；儘管政治傾向並非刑案選擇陪審團員的考量要素，卻也不表示遴選程序會較簡單。

就算是與國會沒有直接關係的人，對國會暴亂攻擊後數日、數周對華府的影響也有印象，軍用悍馬車在寧靜社區巡視，八呎高的刺鐵絲拒馬包圍國會、阻擋街道，華府部署超過2萬名荷槍實彈的國民兵。

部分華府居民形容，當時的華府宛如遭「軍事占領」或形同「低守備監獄」。

韓德森說：「回想當時狀況，會浮現很多層情緒。」

考量各種情況，可能對川普及其律師形成挑戰，他們已主張華府並非公正的審理地點。

川普2日在社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)上發文，稱他希望此案移到「公正的」場合審理，例如「沒有政治偏見的」西維吉尼亞州，他2020年大選在西維州勝過對手近40個百分點。

川普的2024年共和黨初選對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則在前稱推特(Twitter)的「X」社群媒體平台上發文，支持改變審理地點的建議，形容華府宛如「沼澤」(swamp )。

華府 川普 西維吉尼亞州

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