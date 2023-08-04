分析：川普起訴案 是拜登與民主體制的壓力測試

川普的司法審判，將是對美國民主的一場壓力測試。(Getty Images)

最新針對前總統川普 的刑事控案，對美國政治體系和正在競選連任的拜登 總統來說，都是前所未見的壓力測試。

美聯社分析指出，法律和政治戲碼交相重疊下，一再強調民主基石的拜登，既要維護民主防線，又要信守承諾尊重司法獨立，其結果是：面對這樁可能將共和黨 主要總統候選人送入監獄的司法案件，拜登可能會覺得必須「保持沉默」；儘管這些指控全都涉及到他聲稱的威脅民主作為。

曾在前總統歐巴馬任內擔任過白宮政治主任的蓋斯巴德(Patrick Gaspard)指出，「他們需要維持這樣的姿態，因為訴訟程序完全不能有任何政治汙點。」

事實上，今年稍早川普涉入的另外兩樁有關封口費和機密文件的控案，拜登也都保持了類似的沉默。

現在，川普因國會大廈暴亂案遭刑事指控；若他最後無罪獲釋，將進一步強化他擅於規避懲處惡果的「聲譽」。川普始終不承認2020年大選落敗，他在共和黨初選或最後大選中的得票，也將進一步鞏固他否認大選結果的形象。

美聯社-NORC公共事務研究中心民調顯示，迄今只有16%的共和黨人認為川普在2021年1月6日當天事件中有非法行為；美聯社VoteCast全國性選民調查則發現，2022年期中選舉有62%共和黨選民認為，拜登並未合法當選。

紐約大學歷史系教授露絲‧班吉亞(Ruth Ben-Ghiat) 說：「這麼大規模的欺騙竟如此成功，前所未聞。」她將這種廣泛深植民間的謊言，描述為民主國家的「未知領域」。

拜登毫不懷疑美國的民主存亡繫於一線之間，國會暴亂事件一周年時，他在國會中承諾：「我不允許任何人把匕首放在我們民主的喉嚨上。」

拜登盟友預料，民主仍將是拜登競選連任主軸，但他沒有理由為川普起訴案打破沉默。民主黨民調學者安扎隆(John Anzalone)表示：「川普存在本身就是對民主的威脅，只要他競選總統，人們就會擔心民主；這一切不言而喻。」