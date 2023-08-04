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被控密謀推翻2020大選 川普過堂：我無罪

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普(左一)3日到華府聯邦法院出庭應訊，他在律師勞洛（左二）陪同下先向治安法官烏帕迪亞亞（右一）宣誓，對於特檢官指他推翻選舉的起訴聲稱無罪。（路透）
前總統川普(左一)3日到華府聯邦法院出庭應訊，他在律師勞洛（左二）陪同下先向治安法官烏帕迪亞亞（右一）宣誓，對於特檢官指他推翻選舉的起訴聲稱無罪。（路透）

前總統川普被特別檢察官以涉嫌密謀推翻2020年大選結果重罪起訴，川普3日在華府聯邦法院過堂時向法院辯稱無罪，他隨後在法庭外對媒體聲稱遭到「迫害」；這是美國歷史上首次發生總統因為阻撓政權和平轉移而面臨司法審判。

77歲的川普身穿藍西裝配紅領帶，在律師勞洛(John Lauro)、白朗奇(Todd Blanche)陪同下坐在被告席，法庭內有大批維持秩序的法警。華府特區美國聯邦區域法院治安法官烏帕迪亞亞(Moxila Upadhyaya)宣讀川普遭到聯邦起訴的罪名，告知川普身為被告的權利，詢問川普如何答辯。

特檢以4重罪起訴 川普皆拒認罪

川普（中）在庭上的素描，圖左是律師白朗奇。（路透）
川普（中）在庭上的素描，圖左是律師白朗奇。（路透）

川普對於遭到起訴的四項罪名均辯稱無罪；川普律師團接下來訂於8月28日出席由主審法官裘特康(Tanya S. Chutkan)主持的庭訊。川普被起訴的罪名包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人。

聆聽罪名及刑期 川普面無表情

宣讀起訴罪名及可能刑期時，川普在座位上面無表情，只有法官問問題時才開口回答。

川普與律師團乘坐黑色休旅車抵達法院之前，數百群眾聚集在法院外。這是四個月之內川普第三度遭到犯罪起訴。

如同先前遭到起訴的「封口費」及「密件門」案，聯邦檢察官這次並未要求法院在開審前拘留川普。

華爾街日報報導，執法部門官員透露，川普向華府聯邦法院到案、完成報到手續後，由司法部法警局(U.S. Marshals Service)協助按指紋，流程相當於嫌犯自首之後被捕時的步驟。川普沒有像其他嫌犯一樣拍攝面部檔案照片。

法官提醒不能賄賂或報復證人

在華府過堂應訊後，前總統川普在雷根機場準備搭機離去。（美聯社）
在華府過堂應訊後，前總統川普在雷根機場準備搭機離去。（美聯社）

法官同意假釋的條件之一，便是川普答應不會犯罪，也不會與可能成為證人的任何對象討論案情。國會山莊報﹙The Hill﹚報導，法官曾提醒川普，賄賂、影響或報復證人是犯罪行為。

對於川普支持者來說，川普在2020年大選過後自稱贏得選舉是勇氣的展現，對於討厭川普的民眾來說，川普敗選卻拒絕服輸，如今遭到起訴。正在爭取代表共和黨參加2024年大選的川普，選情將受到起訴案影響。

特檢官史密斯以四項罪名起訴前總統川普陰謀推翻2020年大選，川普的支持者與反對者...
特檢官史密斯以四項罪名起訴前總統川普陰謀推翻2020年大選，川普的支持者與反對者3日聚集在法院外示威。（美聯社）

在雷根國家機場（Reagan National Airport）坐上私人飛機離開華府前，川普告訴記者，他所面臨的法律案件是對「政治對手的迫害」。他表示：「對美國來說，這是非常悲哀的一天。」

川普2016年大選之前付錢給緋聞對象以免婚外情曝光的「封口費」案，紐約曼哈頓地區檢察官對川普提出34項罪名起訴。川普涉嫌卸任後擅自帶走機密檔案的「密件門」案則被特別檢察官提出40項罪名起訴。

前總統川普被特別檢察官以涉嫌密謀推翻2020年大選結果重罪起訴，3日過堂時向法院...
前總統川普被特別檢察官以涉嫌密謀推翻2020年大選結果重罪起訴，3日過堂時向法院辯稱無罪。(美聯社)

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