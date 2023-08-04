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2024年大選 可能成為川普是否入獄的公投

編譯盧炯燊／綜合3日電
前總統川普3日赴華府出庭，反對他的民眾舉牌指「川普玩完了」。（路透）
前總統川普3日赴華府出庭，反對他的民眾舉牌指「川普玩完了」。（路透）

美聯社報導，2024年大選將決定川普是否重返白宮，還有可能決定他是否會有牢獄之災，顯示明年11月舉行的總統大選將變成決定川普「是否入獄」的一場公投。

一直以來，川普堅稱因為他的參選，所以不斷遭到起訴，若不參選就永遠不會受到指控；然而有反對者認為，正因為他擔心入獄，所以決定再次競選。

共和黨資深策士、選舉顧問、前小布希政府白宮發言人傅雷雪(Ari Fleischer)指出，這次選舉很可能事關川普的個人自由，若罪名成立他可能會被判入監，除非他獲勝並在法律層面扭轉頹勢。

報導指出，根據司法部的指引，現任總統通常不會受到檢控及刑事起訴，但即使川普再次入主白宮，也不能無限期受到保護。

若然川普當選，他可以指示司法部長駁回聯邦案件、將檢察官撤職，甚至自己赦免自己；但有專家指出，這些做法僅適用於聯邦案件，不適用於他在紐約及喬治亞州所面對的州刑事指控。

川普現在共面對78項包括來自聯邦及多個州的控罪，但他的競選團隊強調川普從未擔心過。高級競選顧問米勒(Jason Miller)表示，無論深層政府如何努力干預選舉，川普的競選活動都不會受到影響。

川普競選團隊發言人指出，迄今為止，沒有因遭到檢控而重新安排或取消任何競選活動。

就算川普最終沒有成為共和黨的總統提名人，但若有共和黨人勝出大選擔任總統的話，也可能面臨來自川普的巨大壓力，就是放棄檢控以安撫他的支持者。過去已有先例，福特總統赦免了涉及水門事件的尼克森。

到目前為止，起訴川普並未給他帶來政治影響，其支持度大幅領先其他共和黨挑戰者，而且差距愈來愈大。

但不管如何，川普面對檢控都需要做好準備；美聯社的分析發現，今年迄今為止，川普、他的幕僚乃至盟友花在辯護的法律費用，比出行的旅費、集會及其他競選費用的總和還多。而遭到檢控，也成為了川普在巡迴演說中的主導話題。

川普 共和黨 白宮

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