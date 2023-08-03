紐時：起訴書沒讓6名共謀姓名曝光 檢方有何盤算？

前總統川普(左)和特別檢察官史密斯(Jack Smith，右)。路透

前總統川普 涉嫌推翻2020年大選結果而成為起訴書上唯一被告，聯邦檢察官 列舉六名共謀(Co-Conspirators)但未公布姓名。紐約時報報導，法律專家分析，檢方沒讓共謀身分曝光可能是為了簡化起訴流程，也可能是對共謀釋放訊息：如果不願配合檢方，接下來就會像川普一樣遭到聯邦犯罪起訴。

報導指出，檢察官面對複雜的共謀案件時，通常採取「由下往上」策略，先以犯罪罪名起訴部屬，向被告施壓要求配合調查，讓部屬同意出面作證指控上司，但特別檢察官史密斯(Jack Smith)這回卻順序顛倒，讓外界捉摸不清策略目的為何。

某些法律專家指出，史密斯只起訴川普一人是想讓起訴流程簡化，趕在2024年大選之前迅速審理，倘若其他共謀一併起訴，審理步驟勢必放慢，因為其他被告可以使出各種拖延手段。

聯邦檢察官出身的眾院 國會暴動調查委員會資深調查員戴亞納達(Soumya Dayananda)說，只針對川普一人讓起訴案顯得簡潔有力，比較容易描述川普墮落行為的來龍去脈。

史密斯的策略也可能是對其他共謀施壓，起訴書透露訊息是，如果不願出面作證指控川普，就會像川普一樣被起訴；史密斯為共謀預留跟檢方達成協議的空間。

報導指出，某些法律專家認為，主審法官可能很快便要求史密斯團隊公布是否還會起訴其他被告。

阿拉巴馬大學(University of Alabama)法律教授、前任聯邦檢察官范斯(Joyce Vance)指出，不起訴其他共謀顯然是檢察官的策略決定，因為共謀沒有遭到起訴並不尋常。

前任川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)1日透過律師卡斯特洛(Robert Costello)發表聲明表示，朱利安尼似乎就是「一號共謀」。卡斯特洛譴責聯邦檢察官起訴正在角逐2024年選舉的川普根本是「選舉干預」。

川普律師伊士曼(John Eastman)也透過律師發表聲明承認為「二號共謀」，但強調不會與檢方討論認罪協議，還說如果遭到起訴寧可去坐牢並提出上訴。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點