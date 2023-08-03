川普曾罵「你太老實」…潘斯筆記成起訴重要證據

一直不願控訴川普的前副總統潘斯（左），因為手中握有最具體的證據，成了川普是否罪成的最重要關鍵。（Getty Images）

聯邦檢察官調查川普 陣營推翻2020年大選的過程中，副總統潘斯(Mike Pence)由於不願意作證指控昔日上司前總統川普而與司法部 對抗。不過，1日曝光的起訴書裡，則可看出潘斯扮演了重要角色，讓檢方掌握川普企圖推翻選舉結果的證據。

45頁起訴書的內容裡，某些部分是潘斯在2021年1月6日國會暴亂發生前幾天的筆記。當時川普企圖向潘斯施壓，逼迫潘斯配合讓兩人都能繼續執政。

在一次交談中，川普批評不願配合的潘斯「太老實」。在另一段談話中，川普則對潘斯說：「底線是，我在每一州都贏了10萬票。」

潘斯上個月曾說，不覺得川普在國會暴亂事件當中犯法，還對司法部調查川普提出質疑。不過，潘斯在1日晚間則發表聲明說，川普遭起訴案提醒了世人，「任何人若把自己凌駕於憲法之上，永遠就不能再當美國總統」。

聲明中說：「我們國家比單一一名男人更重要。我們的憲法比任何人的事業都還重要。」

潘斯2日在印第安納州市集(Indiana State Fair)的選舉行程中說，希望事件發展沒有演變到如今的地步，但相信自己在國會確認選舉人票當天善盡職責。

他說，遺憾的是，川普被一群瘋狂律師所包圍，這些律師不斷說著川普想聽的話，「總統最後則持續要求我應該選擇他，而不是選擇憲法」。

潘斯說，不排除將來會作證指控川普。

特檢官起訴川普的最重要依據，來自前副總統潘斯的詳細筆記。（Getty Images）

起訴書內容顯示，川普在2020年12月底及2021年1月初間多次打電話給潘斯，就連聖誕節 當天也打了電話。潘斯在電話中曾對川普說：「你知道我無權改變選舉結果」。

2021年1月1日通電話時，川普責怪潘斯「你太老實了」。

2021年1月5日的私下會晤裡，川普對潘斯愈來愈不耐煩，對潘斯說將公開批評他。當時的潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)擔心潘斯人身安全，因此向負責副總統維安團隊的特勤局負責人反應。

來源：WTHR