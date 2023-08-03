私人午餐會 歐巴馬提醒拜登：川普政治實力仍強

前總統歐巴馬（右）在私下聚會時，告誡拜登（左）不要輕忽川普的政治能量。（路透）

前總統歐巴馬 夏天稍早在一場私人午餐會上，曾向拜登 總統提醒，要留心前總統川普的政治實力，包括他有一群極忠誠的追隨者、一整套親川的保守派媒體系統，而國家目前又政治兩極化；歐巴馬的話凸顯他的憂慮，認為川普出來選，實力可畏的程度要遠大於許多民主黨人所認定。

華盛頓郵報2日報導，這起午餐會6月27日在白宮 官邸舉行；消息人士表示，歐巴馬矢言會全力助拜登連任成功。

白宮對歐巴馬的慨然允諾表示歡迎，目前拜登渴望取得民主黨高層保證協助他，高層當中，歐巴馬顯而易見是最亮明星，而連任競選可能是硬仗。這番私下會談的內容此前未經披露。

拜登的助手表示，歐巴馬定期與拜登會面，兩人曾在白宮共事八年；此番來訪用午餐時歐巴馬明確表示，他不擔心拜登的政治能力，毋寧是表達他對川普鐵腕控制共和黨的體會。

近來民調均指出，川普在共和黨初選大幅領先其他對手；民調假設川普再對戰拜登，基本上平分秋色。

白宮表示，拜登與歐巴馬見面沒設定特別議題；知情人士說，前、現任兩位總統討論的話題很廣，政治、政策及私事都有，包括家人最近怎樣。

歐巴馬在民主黨內依然很受歡迎，是黨內最受追捧的代打強棒，話雖如此，他在2024年選舉時期扮演的確切角色，目前還未確定。歐巴馬的助理們表示，這位前總統可能重演最近幾次選舉的劇本就好。

歐巴馬2020、2022年都在搖擺州辦大型造勢，替拜登及其他民主黨候選人主持募款會；某些競爭最激烈國會選區，歐巴馬還會幫打廣告。

另外，歐巴馬頻頻出現非傳統場合，旨在與年輕選民套交情，例如與抖音網紅合作、職籃NBA決賽時接受訪問。

歐巴馬高級顧問舒茲(Eric Schultz)拒絕評論6月下旬的白宮午餐會，只表示歐巴馬會量身裁製自己的政治活動，把效應放到最大；歐巴馬陣營極強調找出有創意的方式，接觸新的閱聽人，尤其是一些能直接動員選民、志工的相關工具，目前還在深思熟慮恰當時機，畢竟目標在發揮最大影響力。

知情人士指出，歐巴馬預計在秋季開始協助拜登募款。