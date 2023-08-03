國會暴亂案法官曾判暴徒重刑 川普將向她報到

主審川普推翻大選案的法官裘特康，曾判多名國會暴動案的被告重罪。（美聯社）

前總統川普 涉嫌推翻2020年大選結果，導致國會暴亂，1日遭大陪審團依四項重罪起訴；川普訂3日向華府 聯邦地方法院法官坦雅‧裘特康(Tanya Chutkan)報到，裘特康是嚴懲暴徒的法官，且曾做出對川普不利的裁決。

美聯社報導，裘特康曾為公設辯護助理，獲前總統歐巴馬提名出任地方法官；她曾裁定2021年1月6日國會暴亂被告刑期，部分個案的懲罰甚至比檢方求刑還重。

2021年11月，裘特康在川普涉入的另一宗國會暴亂相關案件中，以行政特權為由，拒絕川普團隊試圖阻止對眾院國會暴亂調查委員會公開文件的請求。

裘特康駁斥川普的論點，即拜登總統清除國家檔案局移交文件的障礙後，川普仍可對任內經手的文件享有特權。

她寫道，川普不能宣稱他的特權「永久存在」，並在裁決書中寫下：「總統不是國王，原告也不是總統」。

美聯社分析法院文件發現，裘特康已宣判38名國會暴亂相關被告有罪，38人都身陷囹圄，短則10天，長逾五年。

裘特康是華府的24名法官之一，這些法官審理的國會暴亂相關案件涉及600多名被告，其中逾33%逃過刑期。

多數法官判得比檢察官 建議量刑輕，但裘特康經手的38件國會暴亂案中，有19件依檢察官建議宣判或加重量刑，其中包括四件檢察官未要求監禁的案子。

裘特康曾表示，宣判國會暴亂被告入獄，可對其他暴亂發揮殺雞儆猴之效。

裘特康2021年12月裁決一名襲警的佛州男子逾五年徒刑，那時是國會暴亂案件最長的刑期。

裘特康宣布裁決時說：「我們每天都聽到預謀在2024年作出反民主，且可能涉及暴力的消息」，「必須表明，暴力推翻政府，試圖阻止政權和平轉移和攻擊執法人員將會被判刑」。