起訴書中川普有6名共謀 「她」被懷疑是六號共謀

疑似被特檢官列為川普共謀者六人有川普前律師伊士曼（左）、前律師朱利安尼（右）。（路透）

前總統川普 涉嫌推翻2020年大選結果而在1日遭到聯邦重罪起訴，起訴書中雖將川普列為唯一被告，但同時提到川普有六名共謀。

起訴書中並未公布六名共謀的姓名。紐約時報分析，特別檢察官 史密斯(Jack Smith)決定只起訴川普一人的考量為何，目前無法得知，檢方仍可能在未來幾周裡起訴其他共謀。

被檢方點名為共謀者的確切身分仍有待查證，但起訴書中的描述似乎與某些遭到聯邦調查的對象吻合。川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)便是一例，川普散布不實選舉陰謀論，指稱有大規模舞弊情事，朱利安尼均扮演主導角色。

起訴書中對「一號共謀」(Co-conspirator 1)描寫為「明知是不實言論還願意到處散布的律師，鼓吹某些策略遭到被告的2020連任競選團隊拒絕採用」。

朱利安尼1日透過律師卡斯特洛(Robert Costello)發表聲明表示，朱利安尼似乎就是「一號共謀」。卡斯特洛譴責聯邦檢察官起訴川普根本是「選舉干預」。

媒體報導傳出，「六號共謀」(Co-Conspirator 6)可能是最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)。

起訴書寫道，「六號共謀」是一名政治顧問，協助執行以「冒牌選舉人」妨礙選舉人票確認程序的計畫；「六號共謀」曾經發電郵給「一號共謀」，信中提供分別在六個搖擺州可以參與推動「冒牌選舉人」計謀的律師名單。

起訴書指出，「六號共謀」曾參加討論如何在賓州推出「冒牌選舉人」的電話會議，還幫忙搜集參議員的電話號碼給朱利安尼，讓朱利安尼在國會暴亂發生當晚打電話給參議員，要求進一步拖延選舉人票確認程序。

紐時分析，起訴書所指的共謀，可能人選還包括：

法律教授出身的川普律師伊士曼

伊士曼(John Eastman)為川普陣營推翻選舉結果提供所謂的法律基礎，建議可從操弄選舉人團選舉人下手。

川普選舉訴訟律師席妮．鮑威爾

席妮．鮑威爾(Sidney Powell)力促川普應該動用軍隊查扣投票機並舉行重選。律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)與特魯皮斯(James Troupis)擬訂以「冒牌選舉人」干擾選舉人票確認程序的計畫。

司法部 官員克拉克

克拉克(Jeffrey Clark)曾在國會暴亂前三天，帶著聲稱足以推翻大選結果的資料，到橢圓形辦公室面呈川普，要求川普直接任命他出任司法部長，好讓選舉翻盤。

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果而在1日遭到聯邦重罪起訴，起訴書提到川普有六名共謀。（路透、取材自推特）

來源：CNN