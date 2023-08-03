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紐時分析：川普被定罪 仍能參選總統

記者顏伶如／綜合報導
川普是否會被定罪，定罪之後將會如何影響選情，都成為許多人關注的議題。(美聯社)
川普是否會被定罪，定罪之後將會如何影響選情，都成為許多人關注的議題。(美聯社)

正在爭取代表共和黨參加2024年總統大選的前總統川普，涉嫌推翻2020年大選結果而遭到聯邦重罪起訴。紐約時報2日報導指出，川普起訴衍生的諸多後續法律問題，憲法只提供部分解答，某些爭議在美國史上並無前例可循，裁量權則掌握在聯邦法院法官手中。

紐時分析，川普起訴案的相關重點包括：

被定罪 競選沒問題？

簡而言之，答案是：「可以」。對於參選總統的資格，憲法只列舉少數規定：年滿35歲以上、身為美國出生的美國公民，必須在美國居住至少14年。憲法對於候選人的犯罪紀錄並無明文規定。

競選活動會受到限制？

候選人正在坐牢，選舉操盤恐將大受影響，美國兩大黨總統候選人不曾發生類似前例。

1920年，觸犯間諜法(Espionage Act)而正在坐牢的德布斯(Eugene V. Debs)，代表社會民主黨(Socialist Party)參選總統，獲得3%得票率。

如果川普真的坐牢，選民還是可以投給人在獄中的川普，但川普自己則無法行使投票權。

坐牢卻贏大選會如何？

答案是：「沒人知道」。柏克萊加大法學院憲法教授契莫林斯基(Erwin Chemerinsky)說，這起案例與過去任何事件極不相同，結果如何「只能想像」。

從法律角度看，即使川普坐牢，還是有資格可以當總統，因為憲法並未明文禁止。洛杉磯羅耀拉法學院(Loyola Law School)選舉法教授潔西卡‧列文森(Jessica Levinson)分析：「制憲元老應該不曾預料到，有朝一日我們會出現這種狀況。」

但從實際角度來看，正在坐牢的候選人當選總統，將引發司法危機，爭議須由法院解決。從理論上看，根據憲法第25修正案，川普恐因無法履行職責而須由副總統代理職權，前提是副總統及多數內閣首長必須宣布川普無法視事，但由於政府高層首長都是川普欽點的挺川核心人物，不太可能背叛川普。

川普 柏克萊加大 紐約時報

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