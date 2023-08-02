川普再遭起訴 特別檢察官：謊言助長國會山莊暴亂

司法部特別檢察官史密斯（圖）1日將發生在2021年1月6日的國會山莊暴亂描述為「對美國民主所在地前所未有的攻擊」。（美聯社）

司法部 特別檢察官史密斯（Jack Smith）今天將發生在2021年1月6日的國會山莊暴亂描述為「對美國民主所在地前所未有的攻擊」，強調這場暴亂是由前總統川普 的「謊言所助長」。

川普今天因試圖推翻2020年大選結果遭到起訴，這是他4個月來第3度遭到刑事起訴。在45頁起訴書中，川普被以3宗圖謀不軌和1起妨礙司法調查罪起訴。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，史密斯鼓勵美國人閱讀整份起訴書。他在華盛頓特區司法部大樓談論起訴書時表示，暴亂「是由謊言助長的」、「被告撒謊，目的是希望阻礙美國政府的基本職能—收集、計算和認證總統選舉結果的國家程序」。

起訴書還列出6位沒有遭到起訴的同謀者。

儘管他們姓名沒有公開，CNN和美國廣播公司新聞網（ABC News）根據起訴書上下文和公開資訊報導，其中1至5號同謀者分別是3位川普的前律師朱利安尼（Rudy Giuliani）、伊斯特曼（John Eastman）、鮑爾 （Sidney Powell）、前司法部官員克拉克（Jeffrey Clark）、律師切塞布羅（Kenneth Chesebro）。

6號同謀者則是身分不詳的政治顧問。

史密斯6月初還在另一起針對不當處理機密文件的調查中起訴了川普，不過川普出庭應訊時，對所有犯行概不認罪。

川普意圖推翻2020年大選結果，導致2021年1月6日國會大廈遭受攻擊。史密斯強調，司法部將致力確保追究本案的責任。

他說：「我的辦公室將尋求本案速審，以利我們的證據能在法庭上檢驗，並交由公民陪審團裁決。」