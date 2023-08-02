德桑提斯陣營財力雄厚擁9700萬 卻難救下滑民調

據最新選舉開銷申報資料，支持佛州州長德桑提斯 角逐共和黨 2024年總統提名的超級政治行動委員會近幾個月用在競選的費用幾乎達3400萬元，是共和黨各參選人當中最多的，但德桑提斯的民調支持度持續穩定下滑，陣營財力雖雄厚，並未改善他的處境。

紐約時報1日報導，根據最新申報資料，截至6月底，德桑提斯的「永不退縮」(Never Back Down)超級政治行動委員會手頭上可動用的選舉資金高達近9700萬元，遠比包括前總統川普 在內的其他共和黨對手來得多。

知情人士指出，但這個金額大概已來到最高點，原因在這段申報期結束以來，德桑提斯的選情一蹶不振，一些共和黨的大金主已開始棄他而去。

永不退縮超級政治行動委員會還在積極花錢，尤其用在接觸早期初選州的選民；該委員會不僅注資於德桑提斯的競選，還接管他選戰的幾乎每一面向，替他辦造勢讓德桑提斯的「特別來賓」出現，還辦巴士巡迴愛阿華州，另雇人代德桑提斯沿門拜票。

德桑提斯的盟友是否還能籌到大筆款項來支持他艱鉅的競選，這一點不得而知；他的選戰陣營已經裁掉三分之一以上的工作人員，以節省開銷；申報內容顯示永不退縮超級政治行動委員會已扛起更多責任，主持他的每日競選活動。

申報內容另指出，委員會由七位富有的共和黨金主以及與他們有關的企業各收到100萬以上款項；七位金主中的福克斯(Saul Fox)也捐款給支持川普的超級政治行動委員會。

官方紀錄指出，永不退縮超級政治行動委員會的主事人員不實誇大自己早期籌到款項；他們對外宣稱到3月底已籌到3000萬元，但給官方的申報書顯示，金額不到2300萬元；要到幾乎兩個月後，也就是在德桑提斯正式宣布參選那一周，才籌到3000萬元。

隨著川普在民調領先德桑提斯不斷擴大，川普的「讓美國再度偉大公司」(Make America Great Again Inc.)這個超級政治行動委員會籌得款項也迎頭趕上。

德桑提斯在福斯新聞網1日播出節目上聲稱，自己的配備比川普好，更能在普選中擊敗拜登；但紐約時報與西耶那7月下旬聯合民調指出，受訪的58%共和黨選民支持川普，認為他最能擊敗拜登，而非德桑提斯。