川普已因3大刑事案件遭起訴 還有新案在後頭

圖為今年4月川普抵達紐約市曼哈頓法院過堂，面對紐約州大陪審有關封口費案的刑事起訴。(美聯社)

美聯社報導，包括涉嫌推翻2020年大選結果而在1日被特別檢察官 起訴的最新發展，正在尋求代表共和黨 角逐2024年大選的前總統川普 ，目前總共有三件遭到起訴的刑事案件。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)先前在川普涉嫌卸任後把機密文件攜回海湖莊園私宅的「密件門」調查案中，對川普共提出40項犯罪起訴，現在又針對涉嫌推翻選舉結果起訴川普。

另外，川普涉嫌2016年大選前付13萬元「封口費」給緋聞對象、成人電影女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)，今年3月則被紐約曼哈頓地區檢察官起訴。

美聯社報導，喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)的區檢察官威利斯(Fani Willis)這個月預計將針對川普及盟友企圖推翻喬州2020年選舉結果起訴川普；威利斯對於川普企圖非法介入喬州的2020年大選的調查已進行了兩年多。

對於所有遭到起訴的罪名，川普到目前為止始終堅持清白，並稱民主黨百般打壓是為了不想讓他奪回執政權。

「密件門」案中，川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)、海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)都因為涉嫌對聯邦調查人員隱瞞，雙雙遭到控罪。川普與諾塔都向法院辯稱無罪，狄奧利維拉31日則首度出庭。

聯邦檢察官選訂「密件門」案2024年5月20日開庭，約是共和黨初選已塵埃落定，但勝出者還沒有獲得共和黨全國黨代表大會(Republican National Convention)正式提名之際。

今年3月，川普因為「封口費」案在紐約遭到34項重罪起訴，成為美國史上第一位面臨犯罪起訴的前任總統。川普向法院辯稱無罪，每一項罪名都可能面臨最高四年有期徒刑；美聯社報導分析，即使川普被裁定罪名成立，法官是否會判他坐牢，仍是未知數。