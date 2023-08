川普有罪起訴沒在怕？企圖推翻大選結果「串謀欺騙」民調不降反升

調查2020年1月6日國會暴動事件的司法部特別檢察官史密斯,1日在華府的記者會上宣布以四項罪名起訴前總統川普,指控他圖謀推翻2020大選結果。圖為川普在2020年1月6日當天的攻擊開始前,在白宮不遠的廣場向支持者講話。(美聯社)

「國會山莊案起訴...但川普 支持度不減反升...?」美國前總統川普引發的國會山莊暴亂、企圖推翻2020大選結果,在8月1日正式遭到起訴。川普被控4項罪名,包括妨礙官方程序、串謀妨礙官方程序、串謀欺騙美國以及串謀阻止他人行使其憲法權利。檢方指出,川普不斷對外宣稱虛假選舉指控,向官員施壓要求改變選舉結果,最終煽動國會山莊暴亂。川普將於8月3日首次出庭,這已是川普近4個月內的第3度刑事起訴,此前他已因AV女星封口費案和海湖莊園案遭訴——然而,川普在共和黨 的總統候選人黨內民調 中依然遙遙領先,從當前的民調趨勢來看,顯示即使川普失去權力、面臨嚴重的罪名起訴,卻仍能在共和黨內保有勢力,美國社會的政治分化與撕裂依然難以消停。

針對2020美國總統大選及1月6日國會山莊暴亂案的調查已持續了2年,當中進行數次聽證會,而從2021年到如今2023年,川普也始終宣稱「選舉被偷走了」的不實論調。而在2023年8月1日,檢方於漫長的調查之後,就企圖推翻大選結果一事,正式起訴川普。

起訴書長達45頁,指控川普4項罪名:妨礙官方程序、串謀妨礙官方程序、串謀欺騙美國以及串謀阻止他人行使其憲法權利。(obstruction of an official proceeding, conspiracy to obstruct an official proceeding, conspiracy to defraud the U.S. and conspiracy to prevent others from carrying out their constitutional rights.)

2020年1月6日川普支持者攻擊國會,試圖阻止國會兩院驗票程序,推翻大選結果。特別檢察官以川普詐欺美國之名起訴。(美聯社)

當中,「妨礙官方程序」所指的,就是川普2021年1月6日向包括時任副總統彭斯(Mike Pence)在內的聯邦官員施壓,意圖影響當日清點選舉人票的國會聯席會議,來阻止現任美國總統拜登獲得認證、確認為總統當選人。

妨礙官方程序的罪名,最高可判處20年徒刑,串謀阻礙官方程序同樣最高可處20年監禁——在2021年1月6日闖入美國國會山莊的川普支持者中,包括極右翼團體「誓言守護者」(Oath Keepers)和「驕傲男孩」(Proud Boys)成員在內的數百人也被控妨礙官方程序,當中已有100多人接受審判、被定罪或認罪。另外,川普被控的串謀欺騙美國罪名,最高則可處5年監禁。

起訴書指控川普公然與盟友合謀散布謊言,使用「不誠實、詐欺詭計和欺騙」來阻礙選舉計票和結果認證,計畫以此推翻自己敗選的結果,並直指滿口「選舉被偷走了」的川普,才是「試圖竊取選舉的人」。

川普被指控向施壓州議員和選舉官員,要求其將大選之後,理應屬於拜登的選舉人票改為投給川普,其後施壓不成,又提交給國會假的親川普選舉人名單;川普與其盟友還打算利用司法部來進行不實的選舉舞弊調查,來推動自己的假選舉人計畫。

司法部與特別檢察官史密斯1日以四項罪名起訴前總統川普,在長達45頁起訴書中詳述川普試圖密謀推翻2020年大選的指控犯行。(美聯社)

2021年1月6日,川普又向負責認證選舉結果的彭斯施壓,要求他拒絕進行認證程序,遭拒後川普又指示支持者前往國會山莊阻撓認證;至今川普與其盟友仍不斷散播選舉謊言。

起訴書中寫著:「這一連串陰謀中的每一個,都建立在被告(川普)透過選舉舞弊的謊言,破壞穩定、造成的不信任基礎之上,而這些謊言針對的,是美國聯邦政府的基本職能:選舉投票、計票和認證選舉結果的過程。」

川普將於8月3日在華盛頓聯邦法院首次為此案出庭,負責法官是前總統歐巴馬認命的地區法官查特坎(Tanya Chutkan)。起訴書中川普是唯一被告,但提及了6名同謀,雖然並未寫出該6人的名字,但川普的前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、法律顧問伊士曼(John Eastman)、前司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)等人,在先前聽證會的過程中多次被提及、指證,因此外界推測很有可能被列為同謀。

川普否認起訴書的一切指控,川普競選團隊針對起訴,發出回應聲明表示:「川普總統不會被可恥和前所未有的政治目的嚇倒!」並反指起訴書讓人想起「納粹德國的政治迫害」,認為起訴書等於「干預選舉」。

《BBC》報導,在8月1日遭起訴之後,川普團隊還發出了提及起訴書的募款電子郵件。

2020大選案是川普在近4個月當中,第3度遭刑事起訴,此前他已因AV女星封口費案以及將總統任內取得的文件保存於自己私人的海湖莊園而遭到起訴;在這3起案件中,川普一共面臨了78項控罪。

然而,儘管官司纏身,川普卻依然領跑共和黨的黨內支持率,目前他仍在爭取共和黨的2024總統候選人提名,黨內支持率高居第一。根據7月31日的民調,川普支持度遙遙領先排名第二的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)37%(川普53%,德桑提斯16%),除了川普和德桑提斯之外,其餘的共和黨黨內競爭者無人民調超過6%——而在2023年2月中旬的民調,川普僅以41%支持度,領先德桑提斯2%,而當時德桑提斯的39%支持率,已是他個人迄今的最高點。

事實上,對川普來說,自從4月首次遭到起訴、成為第一位面臨刑事指控的美國前總統後,川普的民調不降反升。益普索(Ipsos) 美國公共事務總裁楊(Clifford Young)對此表示,川普的支持者仍佔共和黨選民的40%至45%,而這些人仍與川普深刻聯繫、死忠支持,並「透過川普的眼睛看世界」,認為川普受到委屈、針對川普的起訴都是出於政治動機。

在《BBC》與《哥倫比亞電視台》6月合作進行的一份民調中,更顯示有76%的共和黨初選選民認為,海湖莊園案的起訴是出於政治動機——儘管美國公眾有80%認為卸任總統保留核子或機密文件,將構成國家安全風險,而有38%的共和黨選民也認同此觀點。

另有61%的共和黨選民表示,川普遭到起訴,並沒有改變其對川普的看法,甚至有14%選民表示,遭起訴反而讓自己對川普的看法更加正面積極。

圖為大批川普支持者2020年1月6日攻擊國會,試圖阻止國會兩院驗票程序,推翻大選結果。(美聯社)

這樣的民調走向,顯示的是川普儘管失去大權,對其支持者、乃至美國社會的影響力至今不衰。對共和黨來說,即便在期中選舉因許多溫和選民懼怕川普歸來,而丟失原本預期的「拿下參眾兩院」結果,但目前看來「後川普時代」遠遠還未結束,川普依然扮演足以影響共和黨未來的角色。

而對整個美國社會來說,無論訴訟結果如何,都已註定了將因川普影響力,而持續深陷分化與撕裂。