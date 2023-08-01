川普拿被起訴當作秀？分析：離黨內提名更進一步

儘管被聯邦與紐約州多案起訴，前總統川普繼續造勢競選共和黨內總統初選，毫無退意。圖為川普上月底在關鍵州賓州競選。(美聯社)

前總統川普 1日被第三度起訴，路透引述觀察家與黨派策士分析，他被起訴卻可能提升他獲得2024總統大選共和黨 黨內提名的機率。

政治分析師羅森伯格(Stu Rothenberg)說：「這會鼓舞他的支持者，也是他演說的材料，用當權派與深層政府針對他、針對他們(來鞏固支持)。」

民調顯示，川普3月被起訴後，支持率上揚，且他總是遙遙領先其他對手，支持率領先幅度超越居次的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)30個百分點左右。

川普是美國史上首位被刑事起訴的前總統，他把遭起訴當作主要競選議題，把自己描繪成司法體系遭濫用的目標；今年以來，川普已三度遭起訴，包括紐約州刑事法庭的封口案訂明年3月25日開審，佛州私宅密件門則訂5月20日審理，而最新案件和他試圖推翻2020年大選結果相關；川普3日將就此案過堂。

策士表示，川普被起訴反而強化基層支持者的信念並有助他贏得黨內初選，但他明年11月大選投票 時故技重施的效果可能有限，屆時他必須贏得更多存疑的溫和派共和黨人和獨立選民支持。

路透與易普索(Reuters/Ipsos)上月民調顯示，37%獨立選民表示，川普被刑事起訴會讓他們不太想選他當總統，但有8%的人說反而會更想投票給他；該民調假設明年大選又是拜登和川普對壘，結果拜登(37%)僅贏川普(35%)兩個百分點，另有28%受訪者未決或不會投票。

策士表示，川普可能堅持他的競選策略，利用最新起訴鞏固核心議題。川普上月29日在賓州的造勢活動上說：「他們不是在起訴我，而是起訴你們，而我剛好擋住了他們的路。」

川普的對手迄今對他的前兩項起訴保持沉默，但最新一案是川普支持者攻擊美國民主的堡壘(國會)，試圖推翻選舉結果，情況或許會有改變。

輿論研究員傑克森(Chris Jackson)說，「若維持當前模式，保守派媒體與共和黨不追究川普，這樣對共和黨2024年初選不會有太大影響。」