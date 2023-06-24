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川普交555萬保證金 性侵案上訴求翻案

編譯俞仲慈／綜合24日電
女作家卡洛爾上月9日贏得官司後，面帶笑容走出紐約曼哈頓聯邦法院。(美聯社)
女作家卡洛爾上月9日贏得官司後，面帶笑容走出紐約曼哈頓聯邦法院。(美聯社)

前總統川普被控性侵、誹謗女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)，被判須負法律責任並賠償500萬元，川普已經提出上訴，並依規定向聯邦法院存入555萬元保證金。

承審該案的法官卡普蘭(Lewis Kaplan)同意川普辯護律師塔科皮納(Joseph Tacopina)提出的保證金提議，該律師事務所早就準備好555萬元保證金。

根據法律規定，在上訴期間，被告必須先行繳納判決書規定賠償金額的111%，如果川普上訴失敗，原告卡洛爾即可獲得500萬元賠償金，但如果川普上訴成功，提交的保證金會連本帶利退還給川普。

卡洛爾的律師同意川普繳納555萬元保證金，不過也認為川普先前提出重新審判的要求，簡直是「異想天開」。

據了解，川普早在2019年6月即否認曾在90年代中期，性侵前Elle雜誌專欄作家卡洛爾，並反控對方的指控完全是一場騙局和謊言，引起卡洛爾不滿，於去年11月具狀控告川普誹謗並求償1000萬元。

曼哈頓聯邦陪審團6月9日裁定卡洛爾依「證據優勢」(preponderance of the evidence)，證明川普曾施以性虐待，造成原告因此受傷，但川普行為並未構成強暴，依紐約州法律，性虐待或強行觸摸的嚴重程度低於強暴。此外，陪審團認定川普去年10月在社群媒體聲稱此案為「騙局」、「謊言」，已構成誹謗。

投入2024黨內初選的川普從未出庭，卻在社群媒體發文指控陪審團的裁定「可恥」，並寫道：「我完全不知道這女人是誰。」堅持不認罪， 同時川普辯護律師塔科皮納也預告川普將會提出上訴。

據紐約時報報導，川普多年來遭多位女性指控性行為不當，但矢口否認，只有卡洛爾一案是相關指控中，第一樁成功透過陪審團裁定的官司。

川普 社群媒體 性侵

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