我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

布林肯抵北京訪問第2天 會見王毅

開始切割？潘斯、共和黨高層 接連砲轟川普密件案

中央社／華盛頓18日綜合外電報導
有意逐鹿2024總統大位的潘斯（Mike Pence）與多位共和黨高層，18日批評前總統川普處理機密文件的方式。(美聯社)
有意逐鹿2024總統大位的潘斯（Mike Pence）與多位共和黨高層，18日批評前總統川普處理機密文件的方式。(美聯社)

包括有意逐鹿白宮的潘斯（Mike Pence）和哈欽森（Asa Hutchinson）在內，多位共和黨高層今天批評前總統川普處理機密文件的方式。

法新社報導，川普因不當處理與保留機密文件相關的37項犯行遭到起訴，並於13日提出無罪抗辯。包括川普任內國防部長艾思博（Mark Esper）在內，這些人在這之後首個周末的政治性談話節目上砲轟川普。

檢察官還指控川普計畫阻止聯邦調查人員取回他離開白宮時帶走的機密文件。

上述共和黨人今天在節目上的發言，和國會中許多為川普辯護或拒絕批評川普的共和黨人評論有著天壤之別。

前副總統潘斯在國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）暗指前老闆川普在密件案的處理方式：「我無法為遭控訴的事情說話。」

前阿肯色州州長哈欽森在美國廣播公司（ABC）「本周」（This Week）節目上話說得更重，不僅說這些指控「重大」，還說川普「應該退出」2024年大選。

艾思博則告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）：「如果指控屬實，那就是包含關於國安的資訊…可能對國家造成相當大的危害。」

新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）則抨擊川普「不斷抱怨、抱怨，抱怨事情有多麼地不公平」。

這位前聯邦檢察官告訴CNN：「每當有人不同意他的意見，他就是個任性的孩子。」

川普 共和黨 白宮

上一則

布林肯抵北京訪問第2天 會見王毅

延伸閱讀

哈佛民調：若川普被定罪 53%受訪者支持赦免他

哈佛民調：若川普被定罪 53%受訪者支持赦免他
川普被起訴、拜登執政無亮點 WSJ：明年大選讓人害怕

川普被起訴、拜登執政無亮點 WSJ：明年大選讓人害怕
川普民調大幅領先拜登？數據並非如此

川普民調大幅領先拜登？數據並非如此
川普被起訴 拜登陣營「不敢打」…更頭痛

川普被起訴 拜登陣營「不敢打」…更頭痛

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40

超人氣

更多 >
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
洛杉磯男花50美元賭一把買「二手破椅」轉手拍賣爽賺8.5萬

洛杉磯男花50美元賭一把買「二手破椅」轉手拍賣爽賺8.5萬