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川普民調大幅領先拜登？數據並非如此

編譯陳韻涵／綜合15日電
正在尋求共和黨提名再度角逐總統大位的前總統川普聲稱他的民調大幅領先現任總統拜登，但民調機構的數據與他的說法有出入。(美聯社)
正在尋求共和黨提名再度角逐總統大位的前總統川普聲稱他的民調大幅領先現任總統拜登，但民調機構的數據與他的說法有出入。(美聯社)

前總統川普稱聯邦定罪他的「密件門」為「騙局」，宣稱他的民調支持率大幅領先拜登總統，但「新聞周刊」(Newsweek)報導查核顯示，川普所言並不屬實。 

川普本月12日透過自己的社群平台「真實社群」(Truth Social)推文寫道，儘管遭定罪，他的支持率仍「大幅領先」拜登。他寫道，「拜登表明從未與司法部長加蘭德(Merrick Garland)談論將他的政治對手定罪的事，而他的政敵在民調中大幅領先」。

不過，外界普遍懷疑川普這番說詞。 

英格蘭基爾大學(Keele University)資深政治學講師赫伯特(Jon Herbert)精通美國總統政治學，他指出「就算是最成功的選舉結果預測模型，也只能根據選前最多六個月的經濟表現數據來預測，不可能提前一年或更早」。

報導分析，川普貼文想表達的是，即使他因「密件門」遭到37項罪名起訴，且於13日在邁阿密聯邦法院過堂，創下美國史上前總統遭聯邦犯罪起訴並且現身法庭的首例，未來還可能被傳訊，反而鞏固選民對他的支持。

哥倫比亞廣播公司(CBS)民調顯示，川普支持者顯然也認同，76%受訪者高度關切密件門存在政治動機，其中可能多為共和黨初選選民；YouGov民調訪查1500名成人的民調同樣顯示，川普被定罪，對他的支持率影響有限。

獨立分析網站FiveThirtyEight民調顯示，2024年大選，川普可能小贏或小輸拜登，但都落在民調的誤差區間範圍內。

民調公司Premise本月9日到12日訪問1911名成人，結果顯示川普領先拜登8個百分點，而若只看登記選民，川普僅領先2個百分點。

晨間諮詢(Morning Consult)於9日到11日訪問6000名登記選民，結果顯示拜登領先川普4個百分點；YouGov民調上月25日到30日訪問1015名登記選民的民調顯示，拜登領先川普7個百分點。

川普 民調 拜登

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