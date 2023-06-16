川普民調大幅領先拜登？數據並非如此
前總統川普稱聯邦定罪他的「密件門」為「騙局」，宣稱他的民調支持率大幅領先拜登總統，但「新聞周刊」(Newsweek)報導查核顯示，川普所言並不屬實。
川普本月12日透過自己的社群平台「真實社群」(Truth Social)推文寫道，儘管遭定罪，他的支持率仍「大幅領先」拜登。他寫道，「拜登表明從未與司法部長加蘭德(Merrick Garland)談論將他的政治對手定罪的事，而他的政敵在民調中大幅領先」。
不過，外界普遍懷疑川普這番說詞。
英格蘭基爾大學(Keele University)資深政治學講師赫伯特(Jon Herbert)精通美國總統政治學，他指出「就算是最成功的選舉結果預測模型，也只能根據選前最多六個月的經濟表現數據來預測，不可能提前一年或更早」。
報導分析，川普貼文想表達的是，即使他因「密件門」遭到37項罪名起訴，且於13日在邁阿密聯邦法院過堂，創下美國史上前總統遭聯邦犯罪起訴並且現身法庭的首例，未來還可能被傳訊，反而鞏固選民對他的支持。
哥倫比亞廣播公司(CBS)民調顯示，川普支持者顯然也認同，76%受訪者高度關切密件門存在政治動機，其中可能多為共和黨初選選民；YouGov民調訪查1500名成人的民調同樣顯示，川普被定罪，對他的支持率影響有限。
獨立分析網站FiveThirtyEight民調顯示，2024年大選，川普可能小贏或小輸拜登，但都落在民調的誤差區間範圍內。
民調公司Premise本月9日到12日訪問1911名成人，結果顯示川普領先拜登8個百分點，而若只看登記選民，川普僅領先2個百分點。
晨間諮詢(Morning Consult)於9日到11日訪問6000名登記選民，結果顯示拜登領先川普4個百分點；YouGov民調上月25日到30日訪問1015名登記選民的民調顯示，拜登領先川普7個百分點。
上一則
德國新天鵝堡2名女遊客反抗性騷 遭美籍男拋深谷 1死1傷
下一則
FB留言