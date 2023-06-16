我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

貼身助理諾塔 攸關川普定罪與否

記者顏伶如／綜合報導
川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)。(美聯社)
川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)。(美聯社)

前總統川普涉嫌卸任後帶走機密檔案而被以37項聯邦重罪起訴，貼身助理諾塔(Walt Nauta)也被檢察官列為被告；華盛頓郵報分析，川普如今把諾塔隨時帶在身邊，因為諾塔是否背叛，牽動川普會不會遭定罪。

消息人士說，川普前往邁阿密聯邦法院過堂的前一晚，在佛州都瑞爾(Doral)私人豪華高爾夫球度假村高檔牛排館BLT Prime與辯護律師凱斯(Chris Kise)、政治幕僚、保守派媒體人費登(Tom Fitton)等核心人士共進晚餐，諾塔及諾塔的律師伍沃德(Stanley Woodward)也是座上客；消息指出，諾塔全程保持沉默。

報導指出，從服侍川普躍升到與川普同桌吃飯，40歲的諾塔一路走來付出慘重代價。來自關島的諾塔曾為美國海軍水手，遭控罪名包括妨礙司法、隱藏政府檔案、對聯邦調查局(FBI)探員說謊等，一旦罪名成立，將面臨20年有期徒刑。

川普與諾塔13日在邁阿密聯邦法院過堂，諾塔除了是被告，仍然擔任川普的貼身助理；知情人士說，川普律師及幕僚並不認為諾塔會背叛川普。

聯邦檢察官在起訴書中指出，諾塔把數箱檔案搬到川普位於佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所供川普瀏覽，後來有15箱文件川普陣營在2022年1月交還國家檔案館(National Archives)，但諾塔2022年5月被聯邦調查局約談時，卻供稱不知道有檔案搬到海湖莊園。

檢察官取得監視器畫面顯示，在川普接到大陪審團索取機密檔案的傳票後，諾塔便於2022年5月將64個箱子從海湖莊園儲藏室搬走，後來在川普律師尋找是否有檔案應該配合傳票交出之際，諾塔搬回30箱。

起訴書寫道，諾塔搬箱子前與川普有數次通話紀錄，但起訴書沒有提到兩人談話內容為何。倘若諾塔選擇配合檢察官，透露川普在電話裡的談話內容，便可能提供川普授命對聯邦調查局說謊的證據。

消息人士說，諾塔第一次接受聯調局約談時是由另一名律師陪同，後來才撤換律師。據稱，檢察官通常鎖定罪責較輕的被告要求配合，若出面作證指控主要嫌犯，將可以減刑作為交換條件，不過諾塔曾對聯調局探員說謊，他即使轉為檢方證人，可信度也大打折扣。

川普 檢察官 佛州

上一則

川普民調大幅領先拜登？數據並非如此

下一則

川普採取「激進」辯護策略：主張司法聽命總統

延伸閱讀

一洲焦點／川普訴訟風暴 如何影響總統大選？

一洲焦點／川普訴訟風暴 如何影響總統大選？
川普激進辯護策略緊咬拜登 暗示司法聽命總統

川普激進辯護策略緊咬拜登 暗示司法聽命總統
「禁談案情」換無保獲釋 川普轉頭就踩紅線造勢演說

「禁談案情」換無保獲釋 川普轉頭就踩紅線造勢演說
華郵：貼身助理諾塔是否背叛 牽動川普會不會被定罪

華郵：貼身助理諾塔是否背叛 牽動川普會不會被定罪

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40
5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

2023-06-11 02:26

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居