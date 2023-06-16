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川普採取「激進」辯護策略：主張司法聽命總統

編譯盧炯燊／綜合15日電
前總統川普。（Getty Images）
前總統川普。（Getty Images）

前總統川普13日遭起訴提審後揚言，若他再當選總統，一定會任命特別檢察官「追捕」拜登總統及其家人；他這個信息就是，司法部控告他只因他是拜登的政治對手，暗示將把指控司法部起訴不當作為辯護策略。

紐約時報報導，川普這個激進策略也是他要改革司法部的理論基礎，他任內不斷加大對司法部的壓力，削弱這個部門傳統上不受白宮政治控制的獨立性，把部長視為他的私人律師。現在他更毫不掩飾地表明，若他重新掌權，司法部應放棄獨立運作而聽命於他。

外界留意到，川普有一場更大規模的右翼運動，旨在徹底改變司法部及聯邦調查局，當中有兩個最重要的人物，分別是他總統任內的白宮管理及預算辦公室(Office of Management and Budget)代理主任沃特(Russell T. Vought)，以及負責監督司法部民事和環境部門的克拉克(Jeffrey B. Clark)。兩人目前同在總部位於華盛頓的「美國復興中心」工作。

他們正全力推動一個法律依據，認為總統不應與聯邦執法部門保持距離，而應該像對待任何其他內閣機構一樣對待司法部，未來的共和黨籍總統會證明，指揮個別執法調查是正當的。

其中川普最寵愛克拉克，在他任期的最後幾天，曾想任命克拉克為司法部長，只是在部門其他高層威脅要集體辭職後才打消此念頭。

克拉克曾寫過一篇題為「美國司法部不是獨立的」的憲法分析，與其他保守派一樣堅持單一行政理論，認為總統有權直接控制所有聯邦官僚機構，國會不能通過賦予某些官員獨立決策權來打破這種權威。沃特則認為，聯邦執法部門一直被武器化來對付保守派，因此必須轉變政策來扭轉這一趨勢。

川普角逐共和黨總統提名的最大競爭對手、佛州州長德桑提斯也反對司法部獨立，他上月在福斯新聞表示，聯邦調查局與司法都不是獨立機關，而是行政部門的一部分，應該向當選的總統負責。

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