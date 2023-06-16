川普被起訴 拜登陣營「不敢打」…更頭痛

儘管拜登總統及盟友避免主動評論川普因密件案被起訴一事，不希望讓共和黨人藉此大作文章。但媒體報導該案時，仍認為川普被起訴，背後有政治動機。(美聯社)

前總統川普 日前因機密文件案被起訴，為2024年總統大選增添新的變數。尋求連任的拜登 總統的競選團隊總幹事茱莉‧羅德里格茲(Julie Rodriguez)雖然已宣布不以「川普被起訴」一事來募款，但拜登依然需要處理令人頭痛的問題：如何面對共和黨人司法政治化的指責、贏回選民信心。

羅德里格茲接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，首次公開評論川普案件；她說，拜登競選團隊決定不以川普被起訴一事募款，是確保大眾不會質疑司法部 的獨立性。

自川普被起訴後，白宮和拜登的競選團隊和民主黨全國委員會(DNC)都對此事不予置評。雖然競選活動的首個季度截止日即將到來，利用川普起訴書募款有望大幅提高募款金額，但拜登顧問認為風險大於回報，即大眾會認為川普被訴背後有政治動機操弄。

拜登還告訴競選團隊，川普干預司法部事務就是他競選總統的首要原因，而重建司法部的獨立性是他上任以來的主要目標之一。

但川普和主要共和黨人依然指控整起事件是拜登指示的政治手段。拜登和他的助手近日一再強調，他們沒有就川普案聯繫司法部長加蘭德(Merrick Garland)或特別檢察官史密斯(Jack Smith)。

拜登上周在川普被起訴前數小時，被問到為什麼美國民眾應該相信司法部，他表示「我從來沒有一次向司法部建議他們應該或不該做什麼、起訴或不起訴。我是誠實的」。

但選民似乎不埋單，美國廣播公司新聞(ABC)與易普索集團(Ipsos)周日公布的民調顯示，47%不同政治黨派受訪者認為川普被起訴是出於政治動機；同日發布的哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞調查中，76%的共和黨潛在選民表示他們最擔心的是政治驅動的起訴、12%擔心文件外洩構成的國安風險。

拜登及盟友現在似乎只能採取被動姿態，避免主動評論川普案、讓共和黨人有機會大作文章。民主黨全國委員會前執行主任札皮恩(Ivan Zapien)表示，拜登2020年成功的要點之一就是他承諾會恢復正常的執政秩序。「拜登若保持低調、照規矩走，人們會想起投票給他的原因：沉著、冷靜和鎮定。」