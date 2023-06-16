我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

川普被起訴 拜登陣營「不敢打」…更頭痛

編譯廖振堯／綜合15日電
儘管拜登總統及盟友避免主動評論川普因密件案被起訴一事，不希望讓共和黨人藉此大作文章。但媒體報導該案時，仍認為川普被起訴，背後有政治動機。(美聯社)
儘管拜登總統及盟友避免主動評論川普因密件案被起訴一事，不希望讓共和黨人藉此大作文章。但媒體報導該案時，仍認為川普被起訴，背後有政治動機。(美聯社)

前總統川普日前因機密文件案被起訴，為2024年總統大選增添新的變數。尋求連任的拜登總統的競選團隊總幹事茱莉‧羅德里格茲(Julie Rodriguez)雖然已宣布不以「川普被起訴」一事來募款，但拜登依然需要處理令人頭痛的問題：如何面對共和黨人司法政治化的指責、贏回選民信心。

羅德里格茲接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，首次公開評論川普案件；她說，拜登競選團隊決定不以川普被起訴一事募款，是確保大眾不會質疑司法部的獨立性。

自川普被起訴後，白宮和拜登的競選團隊和民主黨全國委員會(DNC)都對此事不予置評。雖然競選活動的首個季度截止日即將到來，利用川普起訴書募款有望大幅提高募款金額，但拜登顧問認為風險大於回報，即大眾會認為川普被訴背後有政治動機操弄。

拜登還告訴競選團隊，川普干預司法部事務就是他競選總統的首要原因，而重建司法部的獨立性是他上任以來的主要目標之一。

但川普和主要共和黨人依然指控整起事件是拜登指示的政治手段。拜登和他的助手近日一再強調，他們沒有就川普案聯繫司法部長加蘭德(Merrick Garland)或特別檢察官史密斯(Jack Smith)。

拜登上周在川普被起訴前數小時，被問到為什麼美國民眾應該相信司法部，他表示「我從來沒有一次向司法部建議他們應該或不該做什麼、起訴或不起訴。我是誠實的」。

但選民似乎不埋單，美國廣播公司新聞(ABC)與易普索集團(Ipsos)周日公布的民調顯示，47%不同政治黨派受訪者認為川普被起訴是出於政治動機；同日發布的哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞調查中，76%的共和黨潛在選民表示他們最擔心的是政治驅動的起訴、12%擔心文件外洩構成的國安風險。

拜登及盟友現在似乎只能採取被動姿態，避免主動評論川普案、讓共和黨人有機會大作文章。民主黨全國委員會前執行主任札皮恩(Ivan Zapien)表示，拜登2020年成功的要點之一就是他承諾會恢復正常的執政秩序。「拜登若保持低調、照規矩走，人們會想起投票給他的原因：沉著、冷靜和鎮定。」

川普 拜登 司法部

上一則

哈佛醫學院 驚爆太平間經理盜賣遺體器官 還讓買家上門挑選

下一則

資安公司：中國駭客入侵美政府 全球16國公私機構受害

延伸閱讀

川普激進辯護策略緊咬拜登 暗示司法聽命總統

川普激進辯護策略緊咬拜登 暗示司法聽命總統
「禁談案情」換無保獲釋 川普轉頭就踩紅線造勢演說

「禁談案情」換無保獲釋 川普轉頭就踩紅線造勢演說
華郵：貼身助理諾塔是否背叛 牽動川普會不會被定罪

華郵：貼身助理諾塔是否背叛 牽動川普會不會被定罪
川普被起訴 支持者訝異梅蘭妮亞未陪他上法院、不願發聲明

川普被起訴 支持者訝異梅蘭妮亞未陪他上法院、不願發聲明

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40
5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

2023-06-11 02:26

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居