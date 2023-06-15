我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷貧富差 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

「禁談案情」換無保獲釋 川普轉頭就踩紅線造勢演說

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普13日晚返回新澤西州參加造勢募款會，募得兩百多萬元，但他在對支持者的演講中，幾乎觸及法官設下的禁言紅線。(美聯社)
前總統川普13日晚返回新澤西州參加造勢募款會，募得兩百多萬元，但他在對支持者的演講中，幾乎觸及法官設下的禁言紅線。(美聯社)

前總統川普涉嫌密件案遭37項聯邦重罪起訴，13日過堂時聯邦行政法官古德曼(Jonathan Goodman)裁定，無保獲釋，但禁止川普與同樣列為被告的貼身助理諾塔(Walt Nauta)與其他數十名證人討論案情。這與全面下達封口令比較起來，法官提出的保釋條件已經寬鬆許多，對川普而言等於取得勝利，但法律專家說，這是權衡之下的妥協結果，卻幾乎無法執行。

川普13日離開邁阿密聯邦法院之後數小時，回到新澤西州貝明斯特(Bedminster)高爾夫球渡假村對支持者發表演說，其中若干內容，已近觸踏法官所畫紅線；某些法律專家表示，川普此舉游走於法官要求邊緣，幾乎違規。

前總統川普13日晚返回新澤西州參加造勢募款會，募得兩百多萬元，包括亞裔在內的支持...
前總統川普13日晚返回新澤西州參加造勢募款會，募得兩百多萬元，包括亞裔在內的支持者到場歡迎川普。(美聯社)

今日美國報(USA Today)報導，川普演說時的台下支持者當中，以及透過電視轉播收看演說的觀眾裡，都可能存在著川普向法官承諾不會討論案情的證人。

諾塔是川普的貼身助理，工作就是在川普身邊隨時照應，13日過堂結束後，諾塔仍然留在川普身邊工作。未來可能出庭作證的證人包括特勤局(Secret Service)隨扈、某些川普的現任與前任辯護律師，還有佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)及貝明斯特高爾夫球渡假村的眾多工作人員。這些人中，都有曾因為此案而被檢方傳訊做證。

報導指出，法律專家說，川普是美國史上第一位宣布再次參選總統時遭到聯邦起訴的前任總統，古德曼法官定義籠統的的保釋規定，未來幾個月將面臨考驗，因為川普向來勇於挑戰法律及政治限制。

同樣是聯邦檢察官出身的法律專家柯爾許納(Glenn Kirschner)舉例說，法官下令川普不得與諾塔討論案情，實際上根本無法執行，因此命令本身幾乎沒有意義。因為諾塔天天都在川普身邊，他是貼身助理。

前總統川普13日晚返回新澤西州參加造勢募款會，募得兩百多萬元，包括亞裔在內的支持...
前總統川普13日晚返回新澤西州參加造勢募款會，募得兩百多萬元，包括亞裔在內的支持者到場歡迎川普。(美聯社)

律師柴德(Mark Zaid)則分析，川普過堂後幾小時便公開發表演說，可見只要出現不尋常的狀況，整起案件就會受到影響。

柴德說，極少被告有機會能像川普一樣跟另一名被告或證人談話。他說，如果川普在諾塔出席的場合對「密件門」發表評論，或透過電視、社群媒體做出內容清楚的發言，檢察官就應該向法官提出重新評估的要求，或者要求法官對川普下達封口令(gag order)。

川普 檢察官 新澤西州

上一則

連升息15個月終暫停 貸款者鬆口氣 卡債族短期不會減壓

下一則

密件案辯護攻防 川普律師團隊採「6策略」應對

延伸閱讀

起訴川普後司法部長首發聲 挺特檢史密斯「致力公正及法治」

起訴川普後司法部長首發聲 挺特檢史密斯「致力公正及法治」
川普初選對手加一 邁阿密市長遞件宣告參選2024

川普初選對手加一 邁阿密市長遞件宣告參選2024
川普支持者不離不棄 募款超過660萬元 民調44%小輸拜登

川普支持者不離不棄 募款超過660萬元 民調44%小輸拜登
川普拿走密件又不願意歸還 紐時：當成炫耀的戰利品

川普拿走密件又不願意歸還 紐時：當成炫耀的戰利品

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40
5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

2023-06-11 02:26

超人氣

更多 >
密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500