「禁談案情」換無保獲釋 川普轉頭就踩紅線造勢演說

前總統川普13日晚返回新澤西州參加造勢募款會，募得兩百多萬元，但他在對支持者的演講中，幾乎觸及法官設下的禁言紅線。(美聯社)

前總統川普 涉嫌密件案遭37項聯邦重罪起訴，13日過堂時聯邦行政法官古德曼(Jonathan Goodman)裁定，無保獲釋，但禁止川普與同樣列為被告的貼身助理諾塔(Walt Nauta)與其他數十名證人討論案情。這與全面下達封口令比較起來，法官提出的保釋條件已經寬鬆許多，對川普而言等於取得勝利，但法律專家說，這是權衡之下的妥協結果，卻幾乎無法執行。

川普13日離開邁阿密聯邦法院之後數小時，回到新澤西州 貝明斯特(Bedminster)高爾夫球渡假村對支持者發表演說，其中若干內容，已近觸踏法官所畫紅線；某些法律專家表示，川普此舉游走於法官要求邊緣，幾乎違規。

前總統川普13日晚返回新澤西州參加造勢募款會，募得兩百多萬元，包括亞裔在內的支持者到場歡迎川普。(美聯社)

今日美國報(USA Today)報導，川普演說時的台下支持者當中，以及透過電視轉播收看演說的觀眾裡，都可能存在著川普向法官承諾不會討論案情的證人。

諾塔是川普的貼身助理，工作就是在川普身邊隨時照應，13日過堂結束後，諾塔仍然留在川普身邊工作。未來可能出庭作證的證人包括特勤局(Secret Service)隨扈、某些川普的現任與前任辯護律師，還有佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)及貝明斯特高爾夫球渡假村的眾多工作人員。這些人中，都有曾因為此案而被檢方傳訊做證。

報導指出，法律專家說，川普是美國史上第一位宣布再次參選總統時遭到聯邦起訴的前任總統，古德曼法官定義籠統的的保釋規定，未來幾個月將面臨考驗，因為川普向來勇於挑戰法律及政治限制。

同樣是聯邦檢察官 出身的法律專家柯爾許納(Glenn Kirschner)舉例說，法官下令川普不得與諾塔討論案情，實際上根本無法執行，因此命令本身幾乎沒有意義。因為諾塔天天都在川普身邊，他是貼身助理。

前總統川普13日晚返回新澤西州參加造勢募款會，募得兩百多萬元，包括亞裔在內的支持者到場歡迎川普。(美聯社)

律師柴德(Mark Zaid)則分析，川普過堂後幾小時便公開發表演說，可見只要出現不尋常的狀況，整起案件就會受到影響。

柴德說，極少被告有機會能像川普一樣跟另一名被告或證人談話。他說，如果川普在諾塔出席的場合對「密件門」發表評論，或透過電視、社群媒體做出內容清楚的發言，檢察官就應該向法官提出重新評估的要求，或者要求法官對川普下達封口令(gag order)。