密件案辯護攻防 川普律師團隊採「6策略」應對

前總統川普 因密件案遭司法部起訴，辯護團隊將採六大策略應對；川普被起訴37項聯邦重罪後，13日過堂當天在新澤西州 全國首場2024年大選競選募款活動，就籌得204萬元。

政治新聞網站Politico報導，川普的律師白朗奇(Todd Blanche)、凱斯(Chris Kise)及其團隊成員將採取六種策略應對密件官司。

1. 駁回動議

刑事被告可在審判前提出多項動議，包括駁回部分或所有控罪，指其存在法律缺失，即使起訴書中所述均為事實，但此門檻很高且費時。

2.「證據開示」(discovery)

川普已被起訴，檢方必須公開更多資訊，包括檢察官 將在審判中提出的各種證據，以及檢方將傳喚證人的陳述，而川普的律師將從中尋找幫川普辯護，甚是脫罪的證據。雙方攻防費日曠時。

3.抑制動議或排除證據

這是刑事案件審判前的領域，被告川普可採取行動，阻止檢方的所有或若干呈庭證據，指控檢方非法取得證據，例如被告的憲法權利因違法搜查而遭侵犯。

隨著審判逼近，辯方可基於各項理由採取行動並打銷檢方的證據。

4.檢察官不當行為取得的證據

川普的律師將尋找檢察官任何潛在的不當行為，藉此縮小或推翻案件。

這種方式在法律方面並不特別具說服力，但理論上可能隨案件發展而改變。

5.另種反駁辯護

川普的法律團隊無疑在探詢另種反駁陳述，以便在庭審中取得進展。

海湖莊園去年被搜後，川普和他的前律師已在輿論法庭中作出不同說法，但都無法將所有事件匯聚成具說服力的說辭。

川普毋須自證清白，也不用出庭作證，但最好的辯護方式是讓陪審員從案件中歸納出另一種理論，而不是檢方所期望的結論。

6.審判日期

川普的律師面臨重大策略問題，即川普若明年獲得共和黨提名為總統大選候選人，要如何拖延司法程序。

若川普的律師團決定採取此策略，那麼他們可能有保護神；佛州邁阿密聯邦地區法院已證實，承審聯邦法官是川普任上所任命的坎農(Aileen Cannon)，可能對川普有利。

川普13日在佛州邁阿密庭訊過後，當天下午就搭機飛到新澤西州貝明斯特(Bedminster)的川普全國高爾夫球俱樂部，舉行全國首場募款活動；消息人士透露，川普募得204萬元。