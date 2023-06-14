川普出庭 全球上百媒體頂高溫苦守法院外 兩派民眾叫囂

川普出庭吸引眾多媒體關注，圖為媒體在新州川普高球俱樂部等候採訪他出庭後的演說。(Getty Images)

前總統川普 13日在佛羅里達州邁阿密聯邦法院出庭應訊，對於刑事指控不認罪，審訊結束後川普步出法院，向在外聚集的大批人潮揮手致意並豎起大拇指，接著前往當地一家古巴 餐廳，與在現場等待他的支持者熱情打招呼，彷彿競選造勢現場；身為美國史上首位被聯邦起訴的前總統，川普這次出庭備受國際關注，一舉一動皆成為焦點。

來自全球各地的大批媒體在法院外守候，包括中國、英國、澳洲 、法國、盧森堡、紐西蘭、德國、瑞士的上百名記者，有些人已經在外頂著高溫紮營數日；根據現場轉播，法院外有一長排的車隊，川粉揮舞旗幟，還有相對較少的反川示威者齊聚一堂，兩派人馬不時互相叫囂。

川普離開法院後前去的餐廳是政治人物拜訪邁阿密的熱門站點，現場群眾唱起生日快樂歌，為14日將滿77歲的川普慶祝。

在邁阿密，支持者販售印有川普大臉的T恤，還有顯眼的「無罪」字樣，還有人兜售帽子，混搭邁阿密的芒果一起販賣。

另一端，反川示威者盛裝打扮，一名披著美國國旗的男子拿著插著豬頭的竿子在人群間穿梭。

反川的桑塔納(Dominic Santana)穿著黑白相間的監獄服，帶著手銬，還有塑膠製的鐵球鐵鍊，舉著「把他關起來」的標語。

隨後桑塔納被拍到在川普離開法院時試圖衝向川普的車隊，被執法人員帶離並戴上手銬。

邁阿密警方表示已準備好面對預計約5萬名示威者，雖然媒體報導有數千人聚集，但人數遠比警方預期的少。

而即使面臨各項法律挑戰，川普在共和黨的總統提名民調仍大幅領先。

支持川普的羅德里格斯父子(Florencio and Kevin Rodriguez)是最早抵達現場的人之一，他們表示，即使川普被定罪，仍然會支持川普。

羅德里格斯兒子穿的T恤印著標語：「耶穌是我的救世主，川普是我的總統。」