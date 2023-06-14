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川普出庭 麥康諾不置評 克利斯蒂嘲諷 海理：若當選傾向特赦

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨總統參選人海理說，她若當選，將會特赦川普。(路透)
共和黨總統參選人海理說，她若當選，將會特赦川普。(路透)

前總統川普遭控卸任時從白宮帶走機密檔案，面臨危害國安、觸犯間諜法、妨礙司法等37項聯邦重罪起訴，13日在邁阿密聯邦法院過堂，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在被問及時不願表態，前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)嘲諷川普三連敗，共和黨2024年大選應換人出馬；川普執政期間的白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)則說，川普被定罪和坐牢的機會都極高；而美國前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)則表示，若當選將特赦川普。

曾為川普心腹的克利斯蒂如今與川普爭搶黨內提名，他12日晚在有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會上說川普的行徑「不容寬恕」，並指川普「表明了以自我為中心，不在乎國民，只為己利著想」。

克利斯蒂也質疑共和黨在川普領導下的選舉戰績，稱川普自2016年選舉以來「從沒贏過」，嘲諷川普「三次滑鐵盧」。

穆瓦尼12日接受英國媒體訪問時說，檢方提出強而有力的起訴證據，川普遭到法院定罪的機會極高。

相較於拜登總統、前副總統潘斯都被發現將機密文件帶回家或私人辦公室，穆瓦尼說，差別之處在於川普第一時間所作所為是企圖隱瞞。

穆瓦尼表示，若川普的作法與拜登、潘斯一樣，機密檔案一被發現，便立刻交回，就不會這麼嚴重；他說，「潘斯並未遭起訴，拜登也不會被起訴」。

他說，類似案件的關鍵經常不是可能觸犯哪些犯罪，而是因為企圖干預、隱瞞而惹上麻煩；檢方掌握大量有關妨礙司法的證據，「所以出現定罪結果的機會極高，被判刑的機會也很高」。

至於若遭到定罪，川普可能被判坐牢幾年？穆瓦尼表示，以川普的年紀來看，其實差別不大，「我覺得將是最高刑期，若把所有罪名的刑期加總，最高可能坐牢超過500年，最低則要坐牢100年」。

海理12日接受保守派電台訪問時表示，若川普被定罪將讓「所有的軍職人員憤怒」；她13日受訪時則表示，川普的行為「對國安而言相當魯莽」，但不至於到要被判刑。

海理說：「當你審查赦免時，問題不在內疚，而是對國家有何好處。我認為川普因為密件門入獄多年，對國家而言並不好，所以我會傾向特赦。」

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