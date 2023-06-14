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最新民調：8成共和黨人 相信川普密件門是遭「政治迫害」

編譯尤寶琪／綜合13日電
根據最新民調，多數共和黨人仍相信，川普所面臨的聯邦刑事訴訟是「政治迫害」。圖為支持與反對川普的民眾在邁阿密聯邦法庭外面表達不同聲音。(歐新社)
根據最新民調，多數共和黨人仍相信，川普所面臨的聯邦刑事訴訟是「政治迫害」。圖為支持與反對川普的民眾在邁阿密聯邦法庭外面表達不同聲音。(歐新社)

根據路透/易普索(Reuters/Ipsos)13日公布的最新民調，多數共和黨人仍相信，川普所面臨的聯邦刑事訴訟是「政治迫害」，且川普在共和黨總統提名初選中，支持率大幅領先其他競爭對手。

路透/易普索在川普被起訴後隔天展開此民調，為期四天的民調結果顯示，81%共和黨人認為川普遭起訴是有政治動機在其中，這反映美國選民嚴重兩極化；相信川普遭到不公平針對的共和黨人比率，也比估計的川普核心支持者比率高出許多；政治分析師估計，川普核心支持者約佔總支持者約30%至35%。拜登總統已多次強調，並未介入司法部調查。

根據民調，62%受訪者表示，相信如檢察官所指控的，川普的確有在佛州家中存放機密文件；這62%受訪者中，91%為民主黨，35%為共和黨。

對川普的起訴，似乎完全沒有影響到川普角逐共和黨20224年總統提名。約43%共和黨人表示會選擇川普，大幅領先佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的22%。5月初，德桑提斯尚未宣布參選時，川普是以49%比19%的支持率領先。共和黨內其他參選人的支持率則只達個位數。

許多角逐共和黨總統提名的參選者都出面指控司法部從有政治偏見，且被「武器化」來對付拜登2024年大選會碰上的最大強大對手川普。根據路透/易普索3月民調，多數共和黨人也認為，川普因為涉嫌支付色情片女星封口費，而在紐約所面臨的刑事訴訟，其調查也動機不純。

根據民調，川普上周支持率為41%，接近任期最低水平；川普在她2017年至2021年任期內的同樣時間點上，支持率為40%。

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