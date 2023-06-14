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川普密件案首度出庭 遭控37犯行全不認罪

記者顏伶如／綜合報導
川普是美國史上第一個被聯邦起訴的前總統，他13日如期出庭，獲釋後向媒體招手，充分掌握這個造勢的機會。（Getty Images）
川普是美國史上第一個被聯邦起訴的前總統，他13日如期出庭，獲釋後向媒體招手，充分掌握這個造勢的機會。（Getty Images）

前總統川普涉嫌卸任後將機密檔案擅自帶到佛州住所，面臨觸犯間諜法、妨礙司法等37項聯邦重罪起訴，13日川普到庭透過律師向法官辯稱無罪。密件案是美國史上卸任總統遭聯邦犯罪起訴首例，政治與司法版圖可能因此改變。

川普批拜登：美史最濫權1天

13日晚間，川普回到新澤西州高爾夫球渡假村，對支持者發表演說時指出，遭到起訴是政府腐敗的結果，是想將他摧毀的「政治迫害」，他痛批拜登政府影響選舉，「這是美國史上令人憎惡最濫權的一天。」

川粉相挺 大唱生日快樂歌

14日將屆滿77歲的川普，對於在場金主與川粉大聲加油並合唱生日快樂歌時，開玩笑說道：「我才剛被起訴。真是很棒的生日。」

川普具有前總統的身分，13日到佛州法院出庭有大批警力維安，車隊陣容浩大。（Get...
川普具有前總統的身分，13日到佛州法院出庭有大批警力維安，車隊陣容浩大。（Getty Images）

13日下午約2時，身穿深色西裝配紅領帶的川普從佛州都瑞爾(Doral)豪華高爾夫球度假村抵達邁阿密聯邦法院，法院外有數百名川普支持者搖旗吶喊，狹小的法庭裡則座無虛席。

沒戴手銬 、沒拍嫌犯檔案照

進入法院後，川普按照程序遭到逮捕並由司法部法警局(U.S. Marshals Service)按指紋存檔。不過，川普並沒有戴上手銬，也沒有拍攝嫌犯檔案照(mug shot)。

川普律師白朗奇(Todd Blanche)在庭上說：「我們當然提出無罪抗辯。」川普緊繃著臉坐在被告席，絕大多數時都是雙手抱胸。川普在法庭上有辯護律師白朗奇(Todd Blanche)及凱斯(Chris Kise)陪同。

聯邦治安法官古德曼(Jonathan Goodman)裁定川普無保獲釋，可以保留護照，也可以旅行。根據媒體報導，川普並未在法庭上發言，只有與坐在身邊的白朗奇、凱斯小聲耳語。

川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)在此案中列為被告 。古德曼說，將要求川普不得與證人或諾塔聯絡。白朗奇提出異議指出，諾塔與多名證人都是川普助理或安全人員，靠著在川普身邊工作維生，負責川普日常生活一切需要。古德曼後修正表示，川普不得與諾塔或其他證人討論此案。

川普在返回新州後發表演講，砲火四射，宛如選舉造勢晚會。（美聯社）
川普在返回新州後發表演講，砲火四射，宛如選舉造勢晚會。（美聯社）

川普：我將全面消滅深層政府

川普13日晚間在新州演說中說，密件案特別檢察官史密斯(Jack Smith)「精神錯亂」(deranged)，是個惡霸(thug)；川普說，如果贏得2024年總統選舉，將任命真正的特別檢察官調查美國史上最腐敗的總統拜登，「我將全面消滅深層政府(deep state)。」

13日晚間於新州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)的演說也是川普的募款活動，川普競選團隊說估計可募得200萬元。

川普 拜登 佛州

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