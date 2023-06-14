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川普密件門辯護律師 白朗奇是白領犯罪訴訟專家

編譯陳韻涵／綜合13日電
密件門案開審之前，川普的兩名律師辭職，媒體報導川普找不到接替人選，現由替他辯護封口費案的律師白朗奇負責辯護。（美聯社）
密件門案開審之前，川普的兩名律師辭職，媒體報導川普找不到接替人選，現由替他辯護封口費案的律師白朗奇負責辯護。（美聯社）

前總統川普13日在邁阿密法院過堂，由辯護律師白朗奇(Todd Blanche)和凱斯(Chris Kise)，以及助理陪同；白朗奇曾任聯邦檢察官，他加入川普的法律團隊之前，專門處理白領犯罪訴訟。 

白朗奇今年4月跳槽川普律師團隊前，任職於紐約頂尖的「凱威萊德國際律師事務所」(Cadwalader, Wickersham & Taft)；他轉任川普律師後，曾協助處理川普緋聞對象「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)的「封口費」案。

白朗奇曾任聯邦檢察官，先前專門替白領人士處理刑案，如今則在「密件門」案件中為川普辯護。

川普上周宣布，聯邦檢察官出身的川普律師特拉斯提(James Trusty)和勞利(John Rowley)離開他的法律團隊，白朗奇擔任密件門訴訟主帥；拉斯提和勞利9日也在聯邦起訴書公布後隔天，公開宣布離開川普團隊。

紐約時報(New York Times)報導，川普12日還有安排律師面試；邁阿密前鋒報(Miami Herald)則報導，川普過堂前仍在設法為辯護律師團增加人手，但13日過堂仍由凱斯與白朗奇陪同。

白朗奇1996年畢業於美利堅大學(American University)，之後攻讀布魯克林法學院(Brooklyn Law School)。

白朗奇的實務經驗豐富，曾任曼哈頓地區檢察官辦公室助理聯邦檢察官近十年，且經常為川普周圍人士打官司，他曾為川普2016年競選團隊總幹事馬納福(Paul Manafort)法律團隊成員，馬納福2019年被告時，便由白朗奇為他辯護。

川普前律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的助理佛魯曼(Igor Fruman)被指控觸犯選舉獻金法時，辯護律師也是白朗奇，佛魯曼後來認罪。

川普 檢察官 紐約時報

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