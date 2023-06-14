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密件門速審速結難 川普團隊「兩個理由」想盡量拖

記者張聲肇／綜合報導

路透分析，川普私藏機密文件案，特別檢察官公開聲稱要速審速結，但恐怕不易，因為涉及高度機密的處理，全案審判起來複雜度大增，辯方的策略以及法官的日程安排，也都可能讓速審的希望落空。

波士頓聯邦檢察官辦公室國安案件負責人席格曼(Stephanie Siegmann)說，他曾經手的所有涉及國家機密的案件，從來沒有一件速審過。他說，光是讓川普的辯護律師團隊過目涉及國家機密的證據，可能就得耗掉一年。

席格曼說，特檢官史密斯(Jack Smith)起訴的本案，既然涉及國家機密，一定會被當作「複雜」案件處理。

美國憲法保障被告有速審權，聯邦起訴的被告，可要求最快在起訴70天後舉行審判，但多數刑事被告或提告人，都會同意讓審判庭往後延，因為雙方都需更多時間準備。

川普如果不願本案延宕，可能是因為怕影響他的選情。2024年總統大選，他目前是共和黨初選競爭群裡支持率最高的候選人，如果審判本案會影響全國民調，他可能會選擇「早點結案」。

他的律師可能基於法律或政治的考量，盡量拖緩審判的過程。這個策略，他曾經使用過。

被告律師札義德( Mark Zaid)說，史密斯不想讓本案干預總統選舉，因此保證會速審速決，「他這麼保證有其道理，卻也是他個人的想法，因為川普團隊才是主控審判進程的一方。」

像本案一樣，根據｢間諜法｣起訴的案件特別複雜，因為有些要在公開審判庭上呈給法官和陪審團的重要證據，本身就是機密。

因此，檢方得大費周章平衡兩點：保護國家機密，以免國家利益受損；讓川普律師團隊仔細了解檢方提出的證據，好準備答辯。這也是憲法保障的程序正義。

許多間諜法的訟案關鍵機密不多，例如波士頓國民兵洩密案，證據就僅一份軍事機密報告，但川普被控的極機密和機密檔案罪名涉及多達37份，兩造和法院三方都得遵守「機密資訊程序法」嚴格且精密的規定，慎重處理如何公開「證據」，以免洩露國家機密。這裡面有許多步驟，每一步驟就不知要多少時間來完成。

川普 間諜 波士頓

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