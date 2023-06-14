川普出庭沒帶銬 與特檢官零互動 支持者：他被欺負了

川普與助理諾特（左一）被司法部起訴，13日在兩名律師凱斯（右一）和白朗奇（左二）陪同下出庭。（路透）

前總統川普 涉嫌「密件門」遭到37項罪名起訴，13日在邁阿密聯邦法院過堂，創下美國史上前總統遭聯邦犯罪起訴並且現身法庭的首例。法官下令本案審理期間法庭內不得攝影，也不得使用電子裝置，外界只能透過根據素描畫家畫作得知現場場景。法庭素描顯示，川普與辯護律師坐在一起，旁邊還有貼身助理諾塔(Walt Nauta)。

諾塔在起訴書中被檢察官 列為共犯，協助川普隱藏機密檔案。

根據法庭內媒體記者轉述，川普在過堂時雙手緊握。

13日的世紀大審，特別檢察官史密斯和川普分坐兩桌，兩人並無互動。(Getty Images)

另一幅法庭素描顯示，76歲的川普站在法庭裡，望著主持程序的聯邦治安法官(magistrate judge)，川普旁邊則有辯護律師白朗奇(Todd Blanche)及凱斯(Chris Kise)。諾塔的辯護律師伍沃德(Stanley Woodward)也在法庭裡。

司法部任命的「密件門」案特別檢察官史密斯(Jack Smith)坐在聯邦治安法官古德曼(Jonathan Goodman)主持庭訊的第一排，川普則與辯護律師坐在一起，雙方距離只有數呎之遙。川普曾批評史密斯是「精神錯亂的變態」(deranged psycho)。

過堂程序13日下午開始後，法官聆聽檢方與川普辯護律師大約20分鐘辯論後，裁定川普不得與證人討論「密件門」案件，包括塔諾在內。法官也裁定川普無保獲釋，可以保留護照，也可以旅行。

13日稍早，川普按照程序遭到逮捕並按指紋存檔，不過法警並沒有讓川普戴上手銬，也沒有拍攝嫌犯檔案照(mug shot)。抵達法庭後的報到程序在2時30分左右完成。

由於法庭內旁聽席座位有限，法院以抽籤方式開放入席。12日就在法院外圍排隊的48歲川普支持者艾森納羅(Lazaro Ecenarro)幸運抽中座位。根據媒體報導，除了艾森納羅之外，還有八名民眾抽中座位。

庭訊結束後，艾森納羅接受今日美國報(USA Today)訪問時說，覺得川普受到不公平對待。他說，覺得川普「被政府欺負了」。

47歲加州 律師阿布揚克爾(Raj Abhyanker)陪女兒到佛州南部參加高中籃球夏令營，得知川普將在邁阿密法院過堂，提早一天就來排隊，幸運抽中座位。