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川普拿走密件又不願意歸還 紐時：當成炫耀的戰利品

記者胡玉立／綜合報導
聯邦調查局在川普海湖莊園中搜到大批由白宮攜出的檔案。（Getty Images)
聯邦調查局在川普海湖莊園中搜到大批由白宮攜出的檔案。（Getty Images)

前總統川普持有數百分機密文件卻阻撓政府取回，在檢方提交的起訴書中，對37項指控均詳列所有證據，但起訴書中仍然有個謎團未解：川普拿走機密文件且全力抗爭的「動機」究竟何在？紐約時報從起訴書中尋找蛛絲馬跡，給了個很簡單卻也很可能的解釋：川普把這些文件當作自己的「戰利品」。

紐時指出，若川普最終受審，找到動機並不是證明案件的必要法律要素，但對檢方仍會很有用。只是司法部在調查將近15個月後，川普持有大量機密文件又不願歸還的原因，仍是個謎。

不過，起訴書的描述，確實有些提示。其中包括：川普2021年7月曾在他新澤西州貝明斯特高爾夫俱樂部舉行的會議上，展示對伊朗的「機密攻擊計畫」；會議錄音中，可聽到川普朗聲告訴周圍的人，這些文件足以證明他的論點才是正確的。

此外，川普的一名助手將川普隨身攜帶的箱內機密文件描述為「他的文件」，川普聘來律師幫他查找海湖莊園內有哪些機密文件時，也曾說：「我不希望任何人翻我的盒子」，這些都顯示他把這些文件當作自己「個人所有」，顯然沒有打算放棄自己當總統時的美好滋味。

紐時指出，川普的幾位前助理和顧問一直都認為，川普保留敏感紀錄，就只是因為他認為它們是「我的」，他喜歡擁有可以拿來炫耀的戰利品，無論這些戰利品是什麼形式。就像他昔日仍是平民商人時，總愛與有魅力的女性一起出現，以及後來他買下廣場酒店(Plaza Hotel)，聲稱那是給他當時妻子伊凡娜·川普(Ivana Trump)的「玩具」。

已宣布參選共和黨總統初選的新澤西州前州長、川普昔日戰友克利斯蒂 (Chris Christie) ，去年底在媒體報導檢方確定川普保有機密文件時，曾給了一個簡單的解釋：「我認為它們更可能是他拿來誇口的戰利品。大家要記得：他無法相信自己不是總統。」

川普 新澤西州 伊朗

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