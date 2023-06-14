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川普、參聯會主席密利關係惡劣 密件門起訴關鍵

編譯陳韻涵／綜合13日電
川普（左）與密利（右）不合，2020年兩人這張步出聖約翰教堂的照片，曾引起民眾批評，因為警方先前才為川普開道而驅逐民眾，密利為此公開道歉。（美聯社）
川普（左）與密利（右）不合，2020年兩人這張步出聖約翰教堂的照片，曾引起民眾批評，因為警方先前才為川普開道而驅逐民眾，密利為此公開道歉。（美聯社）

國會山莊報(The Hill)報導，前總統川普與他任內的參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)關係惡劣，是川普「密件門」遭起訴的關鍵；密件顯示川普要攻打伊朗，但密利抗拒，導致兩人關係不佳；儘管密利未公開對相關事件置評，但他私下常找媒體談話。

「紐約客」雜誌詳述密利試圖阻止川普在白宮任內尾聲攻打伊朗的消息釋出後，關鍵錄音檔顯示，川普試圖片面澄清說法。川普宣稱，他持有機密的「攻擊計畫」文件，陳述攻打伊朗是密利的點子；川普承認他知道此文件屬於機密，且並非由他解密，這番說詞與他先前的說法相互矛盾。

國會山莊報報導指出，目前不清楚川普所指的這分機密文件是否真實存在。 

密件門凸顯川普與密利的關係不睦，川普卸任後經常在公開場合埋怨密利；密利雖然沒有公開反擊川普，但他承認經常私下與記者交談。

杜克大學(Duke University)鑽研軍事的政治學教授費弗(Peter Feaver)表示，川普與多位國會議員及幕僚關係不佳，但他與密利看法分歧可能傷害軍方威望。

與密利關係良好的費弗說：「川普與密利關係緊繃的程度堪稱近代之最，川普可能極感挫折，一名受到高度推崇的軍事領袖以負面言詞形容他。」

匿名官員則透露，密利並不認為自己與川普持續爭吵。

川普卸任後大量釋出的報導顯示，川普屢次與密利意見不合；2020年的種族正義遊行期間，川普在華府的聖公會聖約翰教堂前與穿著戰鬥服裝的密利合影；這個拍照場景事後遭人撻伐，因為警方驅逐群眾為川普開路；密利就此公開道歉，形容這給人軍方認同的印象。 

據信密利事後在一場會談中告訴川普對該照片的挫折，他也私下告知川普，不同意派兵驅散抗議群眾，而川普咆哮以對。紐約時報報導，密利當時一度氣到考慮辭職，但後來沒有付諸行動。

2021年1月6日國會暴亂後，密利據稱採取行動限制川普動員軍事打擊的能力，擔心川普心智不正常而「失控」。川普卸任後，也開始大肆宣揚他對密利的不滿，曾在阿富汗2021年8月倉促撤軍後，痛斥密利為「蠢蛋」(dumbass)。

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