密件案影響有限？川普想返白宮 得搶回郊區白人婦女票

專家分析，司法部起訴川普對他的選情影響有限。（路透）

前總統川普 贏下2016年總統大選，卻在2020年連任失利的關鍵之一，便是丟失郊區選民尤其是郊區白人婦女的票；而川普上周因海湖莊園「密件門」被起訴，恐影響選民支持度，不過華爾街日報調查發現，也有些女性選民表示並不影響她們對川普的支持。

據報導，2016年川普拿下、2020年卻被拜登 以些微差距奪走的州有：威斯康辛、亞利桑納、喬治亞、賓州、密西根州；共和黨 2024年若要鞏固這些州，郊區選民將是重點：大約一半的選民居住在郊區，其中白人婦女約占郊區選民的17%。

華爾街日報4月發布的一項民調顯示，44%的郊區白人婦女傾向支持民主黨，42%傾向共和黨。以特定參選人來看，54%支持拜登，明顯優於川普的41%；若是拜登對決德桑提斯，支持比例則是48%對上45%。共和黨民調專家法布里西歐(Tony Fabrizio)表示，「毫無疑問地，那裡的選民是有彈性的」。

川普競選團隊曾在2021年回顧郊區婦女在2020年放棄川普的原因，認為是川普處理新冠疫情的政策令人不滿，不過競選團隊認為到明年大選這不再是障礙，相反地，婦女們近年因通膨而受苦，他們希望川普一系列經濟牌能夠贏回婦女票，包括低稅收和低利率、增加石油鑽探(降低能源價格)等。

來自德州達拉斯的45歲母親奈伊(Beth Nye)2016年投票給川普、2020年投給拜登，她表示明年對其他候選人抱持希望，但也不排除回歸川普，即使在他上周遭到起訴。她說第一次不投川普是因為她厭倦川普對女性的種種言論，然而她也不能再投拜登一次，因為拜登任期經濟更糟，擔心他的領導能力及年事已高。