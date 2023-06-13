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司法部長加蘭德掌起訴川普案 難逃「政治介入」質疑

記者顏伶如／綜合報導
司法部長加蘭德一再強調他不會介入政治，但即將開審的川普案卻是高度政治敏感的大案。（美聯社）
司法部長加蘭德一再強調他不會介入政治，但即將開審的川普案卻是高度政治敏感的大案。（美聯社）

審理「密件門」案的聯邦大陪審團上周決定起訴川普，在美國史上首開卸任總統遭到聯邦犯罪起訴先例，華爾街日報12日報導，向來強調不介入政治的司法部長加蘭德(Merrick Garland)，如今卻掌管堪稱美國史上最受矚目的政治起訴案件，案件發展勢必成為2024年選舉的影響主因。

8日下午，媒體盛傳川普即將面臨起訴之際，加蘭德與助理走入位於華府市中心區的司法部總部，對一名華爾街日報記者說，剛才出去接種新冠疫苗。

8日晚間，川普透過自創社群媒體宣布已遭起訴，加蘭德任命的特別檢察官史密斯(Jack Smith)隔天召開記者會，在鏡頭前向世人說明起訴內容，記者會舉行地點卻距離司法部座落的賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Avenue)有數哩之遙。

史密斯9日出面舉行記者會的安排，反映了司法部長加蘭德(Merrick Garland)盡可能與川普犯罪調查案件保持距離的一貫立場，因為起訴川普可能被外界解讀為政黨鬥爭，加蘭德與司法部都將因此遭到讓司法制度涉入政治的批判。

報導指出，史密斯雖然有自主調查權，但畢竟是加蘭德任命，對川普提出犯罪起訴的決定最後也獲得加蘭德批准。已宣布再次參選總統的川普，2024年極可能與加蘭德的頂頭上司拜登總統再次對決。

加蘭德身邊人士透露，加蘭德對於川普案件涉及的微妙關係非常了解；拜登挑選加蘭德掌理司法部是對加蘭德有信心，可以讓川普執政期間被迫用來打壓政治對手的司法部恢復獨立。

除了川普案件帶有濃厚政治意味之外，加蘭德還面臨著要求對拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)起訴的聲浪。杭特‧拜登涉及案件包括稅務問題、購槍提出不實訊息等案件。

華爾街日報分析，川普將於13日在邁阿密聯邦法院過堂，但檢察官要求法院於9日為起訴書解密，加蘭德並未反對。消息人士說，起訴書內容通常要到過堂時才會公布。

川普 司法部 杭特‧拜登

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