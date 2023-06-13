律師筆記曝光 川普撒謊、阻密件被取走

川普（右二）因密件門遭到起訴，部分證據是來自他律師的資料和證詞。（美聯社）

紐約時報12日報導，司法部 因機密文件案起訴前總統川普 ，重大罪證是由川普律師柯可蘭(Evan Corcoran)的筆記所取得，得知川普曾指示律師阻止調查人員取走密件，甚至向調查人員撒謊；柯可蘭在審判本案時可能成為關鍵證人。

柯可蘭的筆記先由自己的iPhone錄製，接下來謄抄到紙上，基本上等於讓檢方取得路徑圖，建立本案。起訴書內容指出，川普向柯可蘭施壓，要他阻擋調查人員取走多疊機密文件，甚至向他暗示，最好向調查員撒謊，以便完全留下機密文件。

今年稍早，特別檢察官史密斯(Jack Smith)不理睬川普的反對，援用犯罪及詐欺例外條款，取得柯可蘭的筆記。該例外條款容許檢方若是有理由相信、可以向法官證實：客戶使用律師的法律建議而遂行犯罪，此時得不受正常的律師、客戶保密特權所限制。

法官郝爾(Beryl A. Howell)時任華府聯邦地區法院首席法官，她的判決同意司法部所請，對本案偵查之成形、得出結果十分重要。

紐時報導，川普的官司命運目前可能繫於他聘請的兩名律師的證詞及證據。柯可蘭將影響機密文件案，而川普前律師柯恩(Michael D. Cohen)對紐約州起訴川普2016年付封口費給色情片女星案，扮演關鍵角色。

柯可蘭及柯恩涉及兩案十分複雜，適足以反應川普的老習慣，把律師看待成鬥犬或是政治打手，而非受道德規矩約束的法律權益促進人，其實有諸多凶險。

起訴書9日公布，外界突然發現，柯可蘭的筆記比原先料想的來得廣泛，殺傷力也更強。

柯可蘭記下川普一度說，「若是我們完全不回應或不與他們周旋，那會怎樣？」川普指的是政府官員試著執行傳票，要求川普歸還機密文件。

起訴書中提到的律師筆記，凸顯指控罪名很大程度是根據取自川普核心圈的證據。除了柯可蘭的筆記，檢方另由不少川普員工的手機 簡訊、一名助理錄下他的講話，取得證據。檢方查扣多部手機，以傳票取得很多川普謀士的文件。

多年以來，川普核心圈人士的供述，讓檢方偵辦不同案件時，對案情的了解得以成形。