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逃過2次彈劾、1次被起訴…川普「打不死」的原因？

編譯潘勛／綜合12日電
前總統川普因密件案遭起訴，堪稱面臨最嚴重事件。(美聯社)
前總統川普因密件案遭起訴，堪稱面臨最嚴重事件。(美聯社)

前總統川普因密件案遭起訴，堪稱川普面臨最嚴重事件，即便如此，本案是否會損害川普在他基本盤的地位，目前並不清楚；在目睹他熬過兩次彈劾、先前一次被起訴，沒幾位共和黨人認為這次會有所不同，還是打不死川普。

政治新聞網站Politico報導，共和黨新罕布夏州資深策士丹尼希(Mike Dennehy)指出，川普的基本盤相信司法部貪腐，因此無論任何指控，他們還是支持他。

由8日宣布起訴，到9日公布起訴全文還不到24小時，川普的主要黨內對手、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，以及其他候選人都爭著替他辯護；德桑提斯形容「聯邦執法被拿來當武器」，而川普的副總統潘斯則閉緊嘴巴，不回答記者的問題，木然離開。

川普的共和黨對手有這種反應，再次證實一個叫人困惑稱奇的現象：即便在川普政治極為虛弱的時刻，那些打算取川普而代之的人，經常奔走來救。川普的圈子深深了解這個現象，於是到了8日，他們就開始絞緊螺絲在共和黨身上，確保他們忠貞不二。

遭起訴的新聞傳出，川普與國會的盟友們接洽，他們很快奔走來援。川普團隊跟前幾次一樣，開始登錄誰已發聲明而誰又沒發。例如眾院共和黨高層幾乎立即發布聲明，獨獨眾院多數黨黨鞭艾默(Tom Emmer)是例外。

周末川普跟他的政治團隊聚在新澤西州貝明斯特(Bedminster)，接下來按預定行程前往喬治亞及北卡羅來納兩州參加共和黨集會。他們顯得信心滿滿，認為至少一開始，川普的支持度及競選募款會大大增加。

奔走支持川普的共和黨工表示，整個保守派運動都捍衛川普，對抗拜登總統發動的攻擊，因此他認為這次跟以前上演過、全帶政治動機的偵辦一樣；對其他競選陣營，他們唯一的希望是川普疲憊。至今有很多理由叫人疲憊不堪，例如兩次彈劾、被調查，但他瞧不出疲憊跡象，所以認定其他候選人只是一廂情願。

川普的民調專家麥克洛林(Jim McLaughlin)表示，跟川普競爭共和黨提名的對手都曉得該做什麼，要是不支持川普，就休想當上總統。

川普 共和黨 眾院

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