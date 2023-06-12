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川普任內不甩情治界 華郵：壞習慣在密件門嘗惡果

編譯潘勛／綜合11日電
前總統川普10日在北卡州造勢演說，仍稱自己被起訴是「拜登政府的政治迫害」，但他演講口氣與精力不如以往的造勢活動。(美聯社)
前總統川普10日在北卡州造勢演說，仍稱自己被起訴是「拜登政府的政治迫害」，但他演講口氣與精力不如以往的造勢活動。(美聯社)

前官員及專家表示，前總統川普白宮四年內任內，就頻頻、蓄意惡搞機密資訊，藐視與機密資訊相關的法律、法規及慣例，足可稱為先兆，目前他遭司法部起訴，實在不令人意外；川普任內可隨意，但卸任第一秒就失去總統特權，積習不改，自食惡果。

華盛頓郵報報導，川普曾把伊朗導彈發射場的照片發上社媒推特，曝露美國間諜衛星的能耐；曾向俄國人通風報信，談到藏身恐怖組織的盟國消息來源，恐陷那位幹員性命之憂；他取走自己與外國元首電話交談的謄本，還有情治界向他簡報時的照片、圖表，帶到私人寓所，毫無分說，助理們有時會找不到那些敏感文件的下落。

川普當總統時，處理機密情報的方式經他自己的顧問描述為草率魯莽，當時他有官方特權；現在他是一介平民，就遭控犯罪。

9日公布起訴書開頭句子寫道，「川普還是總統時，有合法管道取閱我國政府搜集、擁有的最敏感機密文件，以及國安資訊。2021年1月20日午後12時整過後，川普不再是總統」，因此「不再獲得授權，據有或保留那些機密文件」。

起訴書中指控川普的37項罪名，描述川普似乎不承認或者不在乎區分他總統任期與往後日子的鮮明法律界線。起訴書另指出，川普據為己有的機密文件，要不是源自就是牽涉到各大情報機構的利益。文件含括美國全部的間諜能耐，包括電子監視、衛星偵察及間諜取得的情報。

其他前政府官員，被控違反間諜法(Espionage Act) 「故意保留國防資訊」條款，而有罪定讞者，都被判坐牢數年；川普目前也被控31項相同罪名。

與川普共事的前官員、專家看過他的舉止而表示，換種角度，川普目前置身的歷史時刻是早可預料的。他當總統時，對旨在保密的各種程序嗤之以鼻，認為是想限制他的權力，是他深深懷疑的情報官僚系統強加上去的。

總統史學者那夫塔利(Timothy Naftali)表示，川普心中覺得他並未卸下總統職；而國家體制仰賴總統了解：他們的權力有受到節制，任期結束，權力就轉移給下一位總統。前總統要是以為終生都享有權力，對合眾國就是一大威脅。

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