喜萊莉‧柯林頓也不當處理密件 僅起訴川普？關鍵這2點

前國務卿喜萊莉‧柯林頓在2015年遭到政府警告，她使用私人電郵伺服器，有遭到被駭的國安危險。(美聯社)

前總統川普 卸任後擅自保留機密檔案而遭起訴，13日將在邁阿密聯邦法院過堂，共和黨盟友紛紛幫忙喊冤，指稱川普受到政治迫害。川普支持者說，2016年時，民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)也曾發生不當處理機密訊息，但司法部 卻決定不予起訴，拜登總統也被發現保留副總統任內的機密文件，但卻只有川普面臨懲罰。

美聯社報導分析，挺川陣營的論述忽略許多事實與觸犯法律的差別，也就是意圖、心態以及故意妨礙調查的作為，從這些層面來看，川普密件案確實存在許多特點。

川普密件案與柯林頓「電郵門」之間最主要的兩項不同之處就是故意為之(willfulness)以及妨礙調查。

前任聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)曾宣布，調查人員並未查到足以證明柯林頓與其幕僚蓄意觸犯政府機密檔案相關法規的證據，因此沒有任何講道理的檢察官會針對「電郵門」起訴柯林頓。

柯米也說，司法部過去100年裡以觸犯間諜法(Espionage Act)為由起訴的案件當中，都有企圖妨礙司法的某些行動，故意不當處理機密件，所作所為透露對美國不忠，調查人員在「電郵門」案件裡卻沒有找到這些因素。

美聯社報導，對比之下，檢察官則發現「密件門」中，川普指示手下從白宮打包數箱文件到佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)，然後又採取積極角色採取行動，對調查人員隱瞞握有機密檔案的事實。

聯邦檢察官在密件案起訴書中指出，川普曾指示一名律師把司法部傳票上點名的機密檔案藏起來，川普還謊稱所有檔案都已經交出，但其實還有100多份檔案還放在海湖莊園。

起訴書裡也多次引述川普自己的發言，證明川普知道自己行為是違法的，例如2021年7月在新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)一場會議裡，川普把五角大廈攻擊行動計畫拿給未經授權的人看，還說身為總統期間有權為文件解密，「但我現在則沒辦法，所以這份資料目前還是機密」。