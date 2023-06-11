我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜萊莉‧柯林頓也不當處理密件 僅起訴川普？關鍵這2點

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

喜萊莉‧柯林頓也不當處理密件 僅起訴川普？關鍵這2點

記者顏伶如／即時報導
前國務卿喜萊莉‧柯林頓在2015年遭到政府警告，她使用私人電郵伺服器，有遭到被駭的國安危險。(美聯社)
前國務卿喜萊莉‧柯林頓在2015年遭到政府警告，她使用私人電郵伺服器，有遭到被駭的國安危險。(美聯社)

前總統川普卸任後擅自保留機密檔案而遭起訴，13日將在邁阿密聯邦法院過堂，共和黨盟友紛紛幫忙喊冤，指稱川普受到政治迫害。川普支持者說，2016年時，民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)也曾發生不當處理機密訊息，但司法部卻決定不予起訴，拜登總統也被發現保留副總統任內的機密文件，但卻只有川普面臨懲罰。

美聯社報導分析，挺川陣營的論述忽略許多事實與觸犯法律的差別，也就是意圖、心態以及故意妨礙調查的作為，從這些層面來看，川普密件案確實存在許多特點。

川普密件案與柯林頓「電郵門」之間最主要的兩項不同之處就是故意為之(willfulness)以及妨礙調查。

前任聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)曾宣布，調查人員並未查到足以證明柯林頓與其幕僚蓄意觸犯政府機密檔案相關法規的證據，因此沒有任何講道理的檢察官會針對「電郵門」起訴柯林頓。

柯米也說，司法部過去100年裡以觸犯間諜法(Espionage Act)為由起訴的案件當中，都有企圖妨礙司法的某些行動，故意不當處理機密件，所作所為透露對美國不忠，調查人員在「電郵門」案件裡卻沒有找到這些因素。

美聯社報導，對比之下，檢察官則發現「密件門」中，川普指示手下從白宮打包數箱文件到佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)，然後又採取積極角色採取行動，對調查人員隱瞞握有機密檔案的事實。

聯邦檢察官在密件案起訴書中指出，川普曾指示一名律師把司法部傳票上點名的機密檔案藏起來，川普還謊稱所有檔案都已經交出，但其實還有100多份檔案還放在海湖莊園。

起訴書裡也多次引述川普自己的發言，證明川普知道自己行為是違法的，例如2021年7月在新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)一場會議裡，川普把五角大廈攻擊行動計畫拿給未經授權的人看，還說身為總統期間有權為文件解密，「但我現在則沒辦法，所以這份資料目前還是機密」。

川普 柯林頓 司法部

上一則

川普遭聯邦起訴 近半民眾認有政治動機 61%共和黨支持者力挺

延伸閱讀

川普遭聯邦起訴 近半民眾認有政治動機 61%共和黨支持者力挺

川普遭聯邦起訴 近半民眾認有政治動機 61%共和黨支持者力挺
川普陷密件門 自己人檢舉？受雇律師「詳細筆記」成最強證詞

川普陷密件門 自己人檢舉？受雇律師「詳細筆記」成最強證詞
密件門／川普若37罪全部罪成 最高恐被判刑536年

密件門／川普若37罪全部罪成 最高恐被判刑536年
全球關注、恐有示威…川普在邁阿密被起訴 特勤局繃緊神經

全球關注、恐有示威…川普在邁阿密被起訴 特勤局繃緊神經

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17
王丹。(記者許君達／攝影)

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

2023-06-04 11:04
舊金山市區治安持續惡化，許多企業和小商業紛紛遷出，圖為遊民睡在舊金山市區戲院門前。(Getty Images)

「這裡像鬼城」舊金山治安差 居民、企業往外逃

2023-06-07 05:57
人工智慧晶片設計大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

2023-06-05 09:34

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手