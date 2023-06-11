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密件門／川普若37罪全部罪成 最高恐被判刑536年

編譯盧炯燊／綜合10日電
據估算，前總統川普被控的所有37項罪名若全部罪成，他的刑期將長達536年。圖為川普的辯護律師Todd Blanche。(美聯社)
據估算，前總統川普被控的所有37項罪名若全部罪成，他的刑期將長達536年。圖為川普的辯護律師Todd Blanche。(美聯社)

前總統川普因涉嫌處理機密文件不當被控37項罪名，他的律師團隊必須推翻所有指控，以確保他在競選總統期間不會在監獄內，因為任何一項控罪成立，都有可能在聯邦監獄內服刑10至20年，再度入主白宮美夢恐成泡影。

因此川普在被檢控時即時發出視頻聲明，直指他是無辜的，對他的起訴是干預選舉。

儘管川普聲稱會很快駁回指控，但法律專家指出這不是川普說了算，審訊或將持續到2024年，甚至到年中才開始。

如果川普屆時已是共和黨總統候選人，正值競選活動的關鍵時刻，審判勢必令他要退出競選行程。

前聯邦檢察官拉哈瑪尼(Neama Rhamani) 說，這類案件的審訊時間不是幾天，而是幾個星期，如果任何一項指控罪成，他可能會被判入獄一段時間，儘管法官可能會判他緩刑。

若案件被推遲到11月大選之後，這對川普的選情反更有利，因為許多共和黨選民認為川普是被拜登政府不公平地針對。

拉哈瑪尼說，若屆時川普再次當選總統，那這個案子就會消失。

除了這37項控罪外，川普正面對如山的官司。他4月被控34項重罪，罪名是2016年競選期間支付封口費給成人影星尼爾斯(Stormy Daniels)而偽造商業記錄。川普不認罪，案件排期到明年3月25日聆訊，即超級星期二初選後三星期。

今年年中，預計喬州大陪審團會就川普是否干預喬州2020年大選的調查，如果檢察官提出檢控，他將要花時間在法庭上。

若是所有控罪全部罪成，川普的刑期就長達536年。

其計算方式是川普被控的37項控罪及最高刑期為：31項故意保留國防信息的罪名，每項10年。三項在聯邦調查中扣留或隱瞞文件的罪名，每項20年。兩項虛假陳述罪，每項五年。一項串謀妨礙司法公正罪，20年。全加起來是400年。

至於封口費案的34項控罪，每項罪名最高刑期合共136年，這就等於536年。

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