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密件門／川普斥個人追殺 審判vs.輿論風向相反

編譯潘勛／綜合10日電

前總統川普因「密件門」遭刑事起訴，他的反擊是把全案移花接木成對他個人的追殺，紐約時報10日分析指出，川普若真能成功，那麼毫不誇張地說，國家的司法也受審判，另外，聯邦首次起訴一位前總統，也讓國家的民主體制面臨最嚴峻挑戰。

川普因據有、拒繳機密文件而遭刑事起訴一案，可能代表兩種情況：一、證明法治原則，即便最有權勢的人，因為自己的行為，也得面臨究責，法律之前人人平等；二、大批民眾變得如此深信國家體制已因黨同伐異而腐化得無可救藥，川普一案證明真是如此。

川普與其盟友，甚至一些他的黨內競爭對手，都採用戰略，渲染第二種看法，主張執法單位已遭拜登總統、民主黨所劫持，想除掉2024年總統選舉的最強勁對手。這些人幾乎不想費神讀完起訴書，就力挺川普，更斷言全案就是「史上最嚴重的獵巫行動」。全案目前變成狂熱信仰的課題、哪一邊人多勢眾最重要，或兼而有之。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)與他的助理檢察官明白，川普及支持者會用這種辯術，所以一直一絲不苟、步步為營，一路下來獲得法官及大陪審團首肯，煞費苦心避免沾染任何政治動機。此外，他們的起訴書勾勒一連串可惡的事實，依據的是監視鏡頭所拍攝畫面、手機簡訊，以及川普團隊自己的證詞。即便一些過去替川普辯護的人都說，想在法院審判時撇開證據，要比輿論審判困難得多。

但是在公共論壇方面，這場訟案可能一邊倒。川普及其盟友可以竭力嘶喊，說司法系統不公，但檢方受制於法規，無法隨心所欲反擊。民主黨替檢方辯駁，反而支持川普想宣傳的論點，散播給他竭力想訴求的聽眾。

出身佛州的前共和黨聯邦眾議員喬利(David Jolly)認為，審判民主制度，最終會反噬到共和黨高層及選民；他們形容司法變成武器的說詞很危險，帶來動盪，但似乎反映共和黨的初步共識；假如他們不很快轉移到體制內的正當程序、信仰信任，那麼他認為國家的未來將十分黑暗，令他憂心。

川普 共和黨 民主黨

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