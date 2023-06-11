我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

有利川普？「密件門」由當年他任命的法官坎農主審

編譯潘勛／綜合10日電
佛州邁阿密聯邦地區法院10日證實，川普密件案承審聯邦法官為他在總統任上任命的法官坎農。(路透)
佛州邁阿密聯邦地區法院10日證實，川普密件案承審聯邦法官為他在總統任上任命的法官坎農。(路透)

前總統川普因持有政府機密文件，遭聯邦大陪審團起訴的「密件門」案，隨著川普13日赴邁阿密的聯邦地區法院到案，而展開過堂(arraignment)等開庭前程序；政治網站Politico認為，因為被告為前總統，關鍵證據本質上為極機密，這些程序勢必錯綜複雜。

紐約時報」報導，川普13日初次出庭，佛州邁阿密聯邦地區法院10日已證實承審聯邦法官是川普任上所任命的坎農(Aileen M. Cannon)。法院發言人安吉拉．諾貝表示，法院是抽樣遴選到坎農法官。如果沒有意外，或是坎農法官本人表態迴避此案，否則坎農法官將繼續承審此案。

坎農在去年已對川普此案，作出有利川普的裁決。 

川普9日向福斯新聞網(Fox News)表示，對被起訴的37項罪名，自己是「完全清白」的，這次起訴是「最高層級的干擾選舉」。

傳訊之後，檢方及川普律師團隊將進行外界知悉但大致行禮如儀的程序。首先雙方將討論案件接下來動作的時間點，包括開始討論「保護令」，管理案件各方的分享證據。這個步驟叫「證據開示」(discovery)，因本案牽涉到的極機密量極不尋常，所以特別麻煩。

但證據開示步驟，很可能是全案耗時最久的階段。川普面臨31項指控，說他「蓄意留下」機密文件，放在自己海湖莊園宅邸；每項指控，都與特定文件相關，但在起訴書中，都只一筆帶過。川普要求那些文件的細節，而其中多少能獲准提供給案件各方，以及最後讓陪審團及大眾知悉，將成為審案關鍵，恐怕要花數月才能解決。

兩方可能會討論，為本案的動議或更新，設定初步截止日期，包括帶到庭上的可能時間點。特別檢察官史密斯(Jack Smith)8日指出，為遵循憲法的保證，他打算尋求「快速審理」，但在實務界指的是什麼意思，目前並不清楚。

因紐約州偵辦並起訴川普被指支付封口費給色情片女星一案，已排定川普明年3月出庭。假如史密斯打算搶在曼哈頓案子審理之前，讓他的案件水落石出，就時間而言，可能操之過急。

外界不指望檢方會尋求法官對川普設下嚴厲限制，但可能談到限制他離開居住地司法區的能力，或者接受政府監視、向官方報到的其他形式。密件門這一案子可能刑期不短，限制措施旨在確保他遵守出庭日期，而降低他違犯的機率。

川普 佛州 紐約時報

上一則

密件門／川普斥個人追殺 審判vs.輿論風向相反

下一則

全球關注、恐有示威…川普在邁阿密被起訴 特勤局繃緊神經

延伸閱讀

批起訴書毫無根據 川普：即使被定罪也不退選

批起訴書毫無根據 川普：即使被定罪也不退選
白宮認了…中國在古巴設監聽站 川普任內擴建

白宮認了…中國在古巴設監聽站 川普任內擴建
川普陷密件門 多是「自己人」檢舉 加上他大嘴巴到處講

川普陷密件門 多是「自己人」檢舉 加上他大嘴巴到處講
不敢落井下石？川普遭聯邦起訴 共和黨總統大選對手「1原因」反挺他

不敢落井下石？川普遭聯邦起訴 共和黨總統大選對手「1原因」反挺他

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
王丹。(記者許君達／攝影)

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

2023-06-04 11:04
佛州州長德桑提斯的妻子凱西·德桑提斯(右)人氣高，是他的祕密武器。(Getty Images)

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

2023-06-04 09:18
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

2023-06-03 04:16
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體