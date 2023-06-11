有利川普？「密件門」由當年他任命的法官坎農主審

佛州邁阿密聯邦地區法院10日證實，川普密件案承審聯邦法官為他在總統任上任命的法官坎農。(路透)

前總統川普 因持有政府機密文件，遭聯邦大陪審團起訴的「密件門」案，隨著川普13日赴邁阿密的聯邦地區法院到案，而展開過堂(arraignment)等開庭前程序；政治網站Politico認為，因為被告為前總統，關鍵證據本質上為極機密，這些程序勢必錯綜複雜。

「紐約時報 」報導，川普13日初次出庭，佛州 邁阿密聯邦地區法院10日已證實承審聯邦法官是川普任上所任命的坎農(Aileen M. Cannon)。法院發言人安吉拉．諾貝表示，法院是抽樣遴選到坎農法官。如果沒有意外，或是坎農法官本人表態迴避此案，否則坎農法官將繼續承審此案。

坎農在去年已對川普此案，作出有利川普的裁決。

川普9日向福斯新聞網(Fox News)表示，對被起訴的37項罪名，自己是「完全清白」的，這次起訴是「最高層級的干擾選舉」。

傳訊之後，檢方及川普律師團隊將進行外界知悉但大致行禮如儀的程序。首先雙方將討論案件接下來動作的時間點，包括開始討論「保護令」，管理案件各方的分享證據。這個步驟叫「證據開示」(discovery)，因本案牽涉到的極機密量極不尋常，所以特別麻煩。

但證據開示步驟，很可能是全案耗時最久的階段。川普面臨31項指控，說他「蓄意留下」機密文件，放在自己海湖莊園宅邸；每項指控，都與特定文件相關，但在起訴書中，都只一筆帶過。川普要求那些文件的細節，而其中多少能獲准提供給案件各方，以及最後讓陪審團及大眾知悉，將成為審案關鍵，恐怕要花數月才能解決。

兩方可能會討論，為本案的動議或更新，設定初步截止日期，包括帶到庭上的可能時間點。特別檢察官史密斯(Jack Smith)8日指出，為遵循憲法的保證，他打算尋求「快速審理」，但在實務界指的是什麼意思，目前並不清楚。

因紐約州偵辦並起訴川普被指支付封口費給色情片女星一案，已排定川普明年3月出庭。假如史密斯打算搶在曼哈頓案子審理之前，讓他的案件水落石出，就時間而言，可能操之過急。

外界不指望檢方會尋求法官對川普設下嚴厲限制，但可能談到限制他離開居住地司法區的能力，或者接受政府監視、向官方報到的其他形式。密件門這一案子可能刑期不短，限制措施旨在確保他遵守出庭日期，而降低他違犯的機率。